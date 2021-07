Simeone gaat met nieuw topcontract voor dienstverband van dertien jaar

Donderdag, 8 juli 2021 om 19:22 • Chris Meijer • Laatste update: 19:31

Diego Simeone blijft voorlopig de trainer van Atlético Madrid. De regerend kampioen van Spanje maakt via de officiële kanalen bekend dat de 51-jarige oefenmeester zijn handtekening heeft gezet onder een nieuwe tot medio 2024 lopende verbintenis bij los Colchoneros. Het vorige contract van Simeone liep nog door tot medio 2022, maar hij heeft nu dus voor twee jaar bijgetekend in de Spaanse hoofdstad.

Simeone, voormalig speler van onder meer Sevilla, Atlético, Internazionale en Lazio, begon zijn trainerscarrière in 2006 bij het Argentijnse Racing Club. Hij werkte vervolgens voor Estudiantes, River Plate, San Lorenzo, Catania en opnieuw Racing Club, alvorens hij in de januari 2012 bij Atlético terechtkwam. Over een halfjaar vieren Simeone en Atlético het tienjarig jubileum van wat nog altijd een uitermate gelukkig huwelijk is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voorlopig won Simeone met Atlético twee landstitels (2014 en 2021), de Copa del Rey (2013), de Spaanse Supercup (2015), twee keer de Europa League (2012 en 2018) en tweemaal de Europese Supercup (2013 en 2019). Atlético heeft er voorlopig veel aan gedaan om de Argentijn binnenboord te houden, want volgens AS krijgt Simeone op jaarbasis zo’n 24 miljoen euro bijgeschreven. Als Lionel Messi daadwerkelijk vertrekt bij Barcelona, is Simeone voor Luis Suárez, Antoine Griezmann (allebei 20 miljoen euro) en Gareth Bale en Eden Hazard (17 miljoen euro) de bestbetaalde persoon in LaLiga.

Naast Simeone heeft ook zijn volledige staf - die bestaat uit Óscar Ortega (fysieke trainer), Pablo Vercellone (keeperstrainer), Nelson Vivas (assistent-trainer) en Hernán Bonvinvini (assistent-trainer) - de handtekening gezet onder een nieuw tot medio 2024 lopend contract. Simeone loodste Atlético in het afgelopen seizoen naar de elfde landstitel in de clubhistorie. In een spannende titelrace bleven los Colchoneros Real Madrid en Barcelona voor.