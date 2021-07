‘Deze situatie zal Danny Makkelie pijn doen en blijven achtervolgen’

Donderdag, 8 juli 2021 om 15:35 • Yanick Vos • Laatste update: 15:41

Danny Makkelie kreeg woensdagavond veel kritiek te verwerken vanwege een strafschop die hij in de verlenging gaf aan Engeland in de halve finale van het EK tegen Denemarken (2-1). De voormalige Zwitserse topscheidsrechter Urs Meier vindt dat de Nederlandse arbiter een fout maakte door de bal op de stip te leggen op Wembley, nadat Raheem Sterling naar de grond ging in het strafschopgebied na contact met de Deense verdediger Joakim Maehle.

Vlak voor het einde van de eerste helft van de verlenging ging Sterling naar de grond. Makkelie twijfelde niet en wees direct naar de stip. Uit de herhaling bleek dat de aanvaller van Manchester City geraakt werd door Maehle. “Sterling was op zoek naar contact. Het was duidelijk veel te licht voor een strafschop”, zegt Meier in gesprek met Goal en SPOX. “Ik was verrast toen Makkelie naar de stip wees. Op dat moment dacht ik dat er misschien contact was geweest, maar dat ik dat gemist had. De herhaling in slow motion bevestigde mijn eerste indruk: er gebeurde niets waar hij een strafschop voor moest geven.”

Het artikel gaat verder onder de video Fans Engeland breken de stad af en politie moet oprukken Meer videos

De oud-scheidsrechter, die onder meer floot op het WK van 1998 en 2002, is ook kritisch op Pol van Boekel, de VAR tijdens de halve finale. Kevin Blom was de assistent van Van Boekel. “Ik had verwacht dat de VAR de beslissing zou corrigeren. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat hij de scheidsrechter niet op zijn minst naar het scherm stuurde om de situatie te bekijken”, aldus Meier. “De VAR had moeten vragen wat de scheidsrechter had gezien. Als Makkelie dan had uitgelegd dat hij een trap had waargenomen van Maehle, dan had de VAR had moeten zeggen dat er slechts licht contact was. Dan was het logisch geweest als Makkelie er nog eens naar keek. Ik denk dat hij, achteraf gezien, graag nog een keer had willen kijken.”

Vlak voordat Sterling naar de grond ging in het strafschopgebied kwam er een tweede bal op het veld. “Makkelie had het zichzelf veel gemakkelijker kunnen maken als hij had gefloten. Niemand zou daar kritiek op hebben gehad”, aldus Meier. “Maar persoonlijk zou ik dat ook niet gedaan hebben. Ik vind niet dat je het spel constant moet onderbreken vanwege een tweede bal in het veld, zolang het spel maar niet wordt gehinderd. Naar mijn mening werd het spel niet gehinderd, alle spelers waren gefocust op de juiste bal.”

Meier vindt het niet eerlijk als Makkelie wordt afgerekend op een te gemakkelijk gegeven strafschop. “Vier wedstrijden lang heeft hij uitstekend gefloten en iedereen heeft zijn optreden gereduceerd tot dit ene moment. Het is alsof een keeper een houdbare bal doorlaat nadat hij duizend minuten geen tegendoelpunt heeft gekregen. Dat is niet correct, maar zo gaat het tegenwoordig. Makkelie kan trots naar huis, maar die ene situatie zal hem pijn doen en blijven achtervolgen. Daar moet hij doorheen.”