Mourinho: ‘Dat hebben anderen nooit weten te bereiken in hun leven’

Donderdag, 8 juli 2021 om 14:23 • Rian Rosendaal

José Mourinho is donderdag officieel gepresenteerd als nieuwe trainer van AS Roma. De Portugese keuzeheer neemt op de aansluitende persconferentie gelijk stelling door te zeggen dat hij slachtoffer is van zijn eigen succes als oefenmeester in de afgelopen jaren. Mourinho is van mening dat het beeld dat andere mensen over hem schetsen vaak helemaal niet klopt.

"Ik ben slachtoffer van mijn eigen prestaties", zo geeft Mourinho donderdagmiddag te kennen tijdens de persbijeenkomst van AS Roma. "Als ik als coach niet wist te winnen, dan betekende dat vaak het einde van de wereld voor andere mensen. Bij Manchester United was het een ramp dat ik drie prijzen won. Wat voor mij geweldig is, is een ramp voor anderen", aldus Mourinho, die zichzelf nog steeds een toptrainer vindt, ondanks het ontslag bij Tottenham Hotspur eerder dit jaar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Met Chelsea werd ik kampioen, ik veroverde drie prijzen met Manchester United en haalde de finale van de EFL Cup met Tottenham. Wat voor mij een ramp is, hebben anderen nooit weten te bereiken in hun leven. Het klopt ook dat dat mijn fout is", concludeert Mourinho met gevoel voor cynisme. De trainer wil sportieve prestaties leveren in Rome en zet het leven in de Italiaanse hoofdstad op de tweede plaats. "Ik ben hier niet voor de stad. Het is hier fantastisch en geweldig, maar dit is voor mij geen vakantie."

Mourinho begint aan een zware klus bij AS Roma, dat afgelopen seizoen op een teleurstellende zevende plaats eindigde. "29 punten achter de kampioen en 16 punten achter de nummer vier, daar kunnen we niet omheen", verzucht de opvolger van Paulo Fonseca in het Stadio Olimpico. "We moeten daar een verklaring voor vinden, zodat we aan de toekomst kunnen bouwen. Dat heeft natuurlijk wel tijd nodig. Tijd was ook het toverwoord toen ik voor de allereerste keer met het bestuur sprak. Ik hoop echter wel dat we snel stappen kunnen zetten, dat zit ook in mijn aard. Die mentaliteit wil ik ook graag overbrengen op de hele club", aldus de ambitieuze Mourinho.