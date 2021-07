Bryan Linssen: ‘Ik werd in groepsapps gegooid en die gingen helemaal los’

Donderdag, 8 juli 2021 om 14:36 • Yanick Vos • Laatste update: 14:51

Behalve Jens Toornstra heeft ook Bryan Linssen een nieuw telefoonnummer moeten nemen nadat een screenshot uitlekte waarop te zien was dat Ajax-doelwit Steven Berghuis de groepsapp van Feyenoord had verlaten. In een interview met ESPN vertelt Linssen dat hij was verrast dat het screenshot op social media verscheen. “Ja, natuurlijk was je verrast omdat je niet verwacht dat het in een groep gebeurt”, aldus de dertigjarige buitenspeler van Feyenoord.

Een paar dagen nadat bekend werd dat Ajax zich had gemeld voor Berghuis, stapte Oranje-international uit de groepsapp van Feyenoord. Het screenshot zou gelekt zijn door een jeugdspeler van de Rotterdammers, die pas net in de groep zit en daarom de telefoonnummers nog niet in zijn telefoon had gezet. “Het was wel een off season groepsapp, dus niet zozeer de groepsapp waar wij nu in zitten”, vertelt Linssen.

Het Algemeen Dagblad meldde een dag nadat het screenshot zich over het internet had verspreid dat Berghuis niet vanwege een vertrek bij Feyenoord uit de groepsapp was gestapt. Vanwege een eventuele overstap naar aartsrivaal Ajax kreeg hij ‘vervelende berichten’ van supporters en voelde hij zich genoodzaakt om een nieuw nummer te nemen. “We weten ook dat Steven er niet uit ging omdat hij geen afscheid van ons wilde nemen. Het had natuurlijk ook redenen”, aldus Linssen.

Onder meer Linssen reageerde met humor op het vertrek van Berghuis uit de groepsapp, zo was te zien op het screenshot. “In groepsapps gaat het zo, daar worden honderd gifjes in gestuurd. Daar wordt in gelachen en daar wordt in geouwehoerd. Je bent één groep en er worden niet snel gekke dingen gezegd. Bij ons zal er nooit een issue zijn, wat dat betreft. Alleen omdat het uitkomt, dan wordt alles breed uitgemeten. Iedereen krijgt een mening. Dan is het vervelend dat het uitkomt.”

Het nummer van Linssen werd openbaar en dat had als gevolg dat hij werd overspoeld met berichten en telefoontjes. “Ik weet niet wat ik kreeg toegestuurd. Ik heb niks geopend want het was niet meer bij te houden. Om de seconde werd ik gebeld en kreeg ik een bericht. Na tien minuten of een kwartier heb ik hem uitgezet. Ik werd ook in groepsapps gegooid en die groepsapps gingen helemaal los. Dus je kan nagaan hoeveel berichten ik heb gekregen. Het was niet meer bij te houden”, zegt hij lachend. “Dus ik heb mijn telefoon uitgezet en de dag erna een nieuw nummer gehaald.”