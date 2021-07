Ajax jaagt op ‘Europese topper’: ‘Hij is technisch én tactisch zo sterk’

Vrijdag, 9 juli 2021 om 08:25 • Yanick Vos • Laatste update: 08:43

Rayane Bounida lijkt op weg naar Ajax. De Telegraaf bracht donderdag naar buiten dat het vijftienjarige toptalent al een rondleiding heeft gehad op De Toekomst en in de Johan Cruijff ArenA. De concurrentie is niet mals, want onder meer Manchester City en Paris Saint-Germain zien ook brood in de technisch begaafde middenvelder. Mocht de overstap doorgang vinden, dan haalt Ajax een talent in huis dat zowel op het veld als online een heuse sensatie is. Anderlecht wil Bounida dolgraag behouden en werkt aan een sportief plan.

In Europa zijn er weinig jeugdopleidingen die zo sterk zijn als die van Anderlecht. De Belgische topclub telt op het gebied van de jeugd serieus mee in de top van Europa en is dan ook een graag geziene gast op toptoernooien. Alexis Saelemaekers (AC Milan), Dennis Praet (Leicester City), Jérémy Doku (Stade Rennes), Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers), Youri Tielemans (Leicester City) en Romelu Lukaku (Internazionale) zijn momenteel de bekendste spelers die hun opleiding genoten bij Anderlecht. Deze spelers werd in hun jeugdjaren al een grote toekomst voorspeld en dat is bij Bounida niet anders.

Het Belgisch-Marokkaanse megatalent geldt al jaren als een van de meest technisch begaafde middenvelders van zijn generatie. Hoewel hij nog te jong is voor een contract bij Anderlecht, tekende hij op jonge leeftijd al wel een contract bij zijn kledingsponsor Nike. Het Amerikaanse sportmerk heeft er een handje van om talentvolle voetballers al op jonge leeftijd aan zich te binden. Zo tekende bijvoorbeeld Barcelona-talent Shane Kluivert, destijds jeugdspeler van Paris Saint-Germain, op negenjarige leeftijd al een vijfjarig contract bij Nike. Dat Kluivert en Bounida, die overigens goed bevriend zijn, goed kunnen voetballen is voor het sportmerk mooi meegenomen, dat ze online een groot bereik hebben des te meer.

“Hij is in staat om op een hele originele, authentieke manier een boodschap over te brengen'', zei sportmarketeer Marcel Beerthuizen in 2017 tegen het Algemeen Dagblad over de jonge Kluivert. “Dat is waarom merken als Nike geïnteresseerd zijn in deze kinderen, want kinderen dat zijn het nog. Wat je ziet is dat de leeftijd van influentials steeds jonger wordt.'' Ook Bounida heeft via social media een enorm bereik. Op Instagram, waar zijn officiële account uiteraard een geverifieerde badge heeft, heeft hij liefst 332.000 volgers. Ter vergelijking: de Ajacieden Ryan Gravenberch (214.000), Perr Schuurs (93.000) Noussair Mazraoui (304.000), Jurriën Timber (67.000) en Sébastien Haller (199.000) zijn minder populair op het kanaal. Zijn video’s waarin hij trucjes laat zien of foto’s met spelers als Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Jadon Sancho, Youri Tielemans en ook Shane Kluivert leverden vele tienduizenden likes op.

“We zijn in juni 2017 met een Instagrampagina begonnen”, vertelde Marwane, de oudere broer van het Anderlecht-talent, twee jaar geleden aan De Standaard. “De video’s van zijn acties die we al jaren maken, werden gretig opgepikt door populaire freestyle-voetballers. Je weet wel: van die gasten die ongelofelijke trucjes kunnen met een bal. Zo steeg zijn aantal volgers razendsnel. Eerst in België en in Nederland, maar nu ook wereldwijd.” De bekendheid van Bounida zorgde er ook voor dat zijn ploeg bij Anderlecht steeds meer uitnodigingen kreeg voor internationale jeugdtoernooien. In landen als Turkije en Zwitserland werd hij constant aangesproken. “Andere kinderen kijken naar hem op en dat motiveert om almaar beter te doen. En voor Anderlecht is dit ook goede reclame.”

Bounida is meer dan alleen een online bekendheid. Het is namelijk niet voor niks dat Ajax hem graag naar Amsterdam wil halen. Technisch manager Gerry Hamstra, die zich sinds kort bezighoudt met het contracteren van talentvolle jeugdspelers, ziet in het Anderlecht-talent een welkome versterking voor de jeugdopleiding. Dat Ajax bij Bounida is uitgekomen is overigens geen grote verrassing. De tachtigjarige Urbain Haesaert, voormalig hoofdscout van Anderlecht, is momenteel werkzaam als scout bij Ajax en kent Bounida maar al te goed. "Hij is een Europese topper. Hij is een ongelooflijk goeie speler, die alle nodige kwaliteiten herbergt. Hij ziet het allemaal en is altijd vrij, de aanname is perfect, links- en rechtsvoetig geen probleem”, zei Haessaert eind vorig jaar tegen Sporza.

Deze week werd Bounida in het bijzijn van zijn familie en Mo Nouri, de broer van Abdelhak Nouri, rondgeleid bij Ajax. Omdat het talent nog geen contract heeft bij Anderlecht, kunnen de Amsterdammers hem voor een opleidingsvergoeding overnemen. Anderlecht staat hierin machteloos en moet vrezen dat Ajax Bounida wegplukt voor een spotprijs. De clubleiding hoopt hem warm te maken voor een overstap door hem ervan te overtuigen dat Ajax de ideale springplank is op weg naar de Europese top. "Hij heeft onmiddellijk een actie, met een zeer korte draaibeweging maakt hij zich vrij en hij speelt dieper in zodra hij kan. Hij versnelt het spel. Hij dribbelt niet om te dribbelen”, aldus Haessaert. "Bounida denkt wel altijd voorwaarts en zoekt de diepte. En hij gaat dan ook nog ondersteunen en scoren. Hij is nog klein en zal nog wat moeten groeien. Hij zal nooit een nummer negen worden, maar hij is een ongelooflijk waardevolle veldspeler die heel veel posities aankan. Hij is technisch én tactisch zo sterk.”

Haessaert maakte er in het interview geen geheim van dat hij namens Ajax geïnteresseerd was in het toptalent van Anderlecht. "Uiteraard. Maar wie niet: Barcelona, Manchester, Chelsea, iedereen wil Rayane Bounida.” Niet alleen clubs trekken aan de jeugdspeler. Ook de Marokkaanse voetbalbond polste al of hij vanwege zijn roots niet liever voor de nationale ploeg van Marokko wil kiezen in plaats van de Belgische. Op jonge leeftijd komt er dus veel op hem af. Om te voorkomen dat de roem naar zijn hoofd stijgt, wordt Bounida door zijn familie goed in bescherming genomen. Zo mag hij bijvoorbeeld nog geen interviews geven. Bounida kiest samen met zijn familie zelf de manier waarop hij naar buiten wil treden. Shane Kluivert en Soufiane Touzani kregen het voor elkaar om video’s met hem op te nemen. Onderstaande video met het drietal werd al ruim 2,7 miljoen keer bekeken.

"Rayane is een uitzonderlijk goeie voetballer. Ik zit vijftien jaar in het vak en ik heb er weinigen van dat niveau gezien”, aldus Jean Kindermans, hoofd jeugdopleiding van Anderlecht. Hij benadrukte tegen Sporza dat de weg naar de top nog lang is. "Bij Rayane zal het vooral zijn: voetjes op de grond houden, er is nog een hele weg af te leggen. Voetbaltechnisch kunnen we die jongen bijna niets meer bijleren. Er zijn wel nog andere aspecten van het voetbal waarin hij nog stappen moet zetten." Kindermans is ervan overtuigd dat Bounida goed wordt begeleid door zijn ‘fantastische familie’. “Zijn vader is heel down to earth en kent de stappen die nog moeten worden gezet. Die mensen weten waar we met Rayane en anderen van zijn lichting naartoe willen. Dat is een kwestie van geduld, hard werken en een klein beetje geluk afdwingen.”

Volgens Het Nieuwsblad wordt men bij Anderlecht niet meer warm of koud van geruchten over een vertrek. Bounida wordt al jaren in verband gebracht met de grootste clubs. Behalve Ajax zitten ook Manchester City, PSG, Borussia Dortmund en Barcelona achter hem aan. Anderlecht was op de hoogte van de uitnodiging van Ajax. Volgens de Belgische berichtgeving wekt hij, ondanks het bezoek aan Amsterdam, niet de indruk dat hij weg wil. Anderlecht wil Bounida dolgraag behouden, al kan het in financieel opzicht niet wedijveren met de Europese top. Daarom hoopt de Belgische topclub hem te overtuigen met een sportief plan. Dat hij bij een andere club op jonge leeftijd meer geld kan verdienen is niet het belangrijkste voor de familie. Anderlecht wil Bounida volgend seizoen laten spelen in Onder-16 en af en toe mee laten doen met Onder-18. Gezien zijn lichaamsbouw zal hij stap voor stap richting de hoofdmacht moeten werken. Ajax hoopt dat Bounida die laatste stappen richting een doorbraak zet in Amsterdam.