Louis van Gaal wordt officieel benaderd door KNVB

Donderdag, 8 juli 2021 om 13:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:46

Louis van Gaal krijgt donderdag of vrijdag bezoek van de KNVB-directie, zo meldt de NOS. Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma beschouwen de oefenmeester als de ideale kandidaat om bondscoach te worden van Oranje. De directeur betaald voetbal van de KNVB en directeur topvoetbal zijn op weg naar Portugal, waar Van Gaal woont. Eerder liet de coach al doorschemeren open te staan voor de functie.

De KNVB is na het vertrek van Frank de Boer op zoek naar 'een baas, een chef'. Daarbij is de voetbalbond dus uitgekomen bij Van Gaal, die na de derde plaats op het WK in 2014 voor de tweede keer afscheid nam bij Oranje. In zijn eerste periode bij het Nederlands elftal, tussen 2000 en 2002, slaagde Van Gaal er niet in om zich te plaatsen voor het WK 2002. Onlangs liet hij al doorschemeren aan De Volkskrant open te staan voor een derde termijn bij Oranje.

Louis van Gaal deelt een sneer uit aan de mannen van Oranje! ?? pic.twitter.com/0yT8dG3lfw — ESPN NL (@ESPNnl) July 3, 2021

Van Gaal nam afgelopen zaterdag het Nederlands elftal op de hak, toen hij aanwezig op het complex van de KNVB tijdens de uitzwaaitraining van de Oranje Leeuwinnen. “Kijk nu eens naar het Europees Kampioenschap voor de heren. Dan zie je dat een veredeld stelletje sterren het niet kunnen. En ik heb altijd onder Sarina Wiegman gezien dat er een team stond, waar men voor elkaar door het vuur gaat", doelde hij op de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. "Dus zorg ervoor dat je als team met jullie coach naar de Olympische Spelen gaat om daar goud te halen. Veel succes."

De voorbije tijd werden in de media diverse namen genoemd voor het bondscoachschap van Oranje. Vorige week werd al duidelijk dat Joachim Löw, Alfred Schreuder, Henk ten Cate en Erik ten Hag niet beschikbaar zijn voor de functie. Giovanni van Bronckhorst liet aan tafel bij de NOS doorschemeren wél open te staan voor het bondscoachschap.