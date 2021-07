Pot: ‘Dat kan fout aflopen met Berghuis, dat hebben we zelf ook gemerkt’

Donderdag, 8 juli 2021 om 12:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:48

Cor Pot denkt dat het voor alle partijen beter is als Steven Berghuis deze zomer vertrekt bij Feyenoord. De assistent-trainer, die onlangs samen met Dick Advocaat vertrok uit De Kuip, had afgelopen seizoen het gevoel dat de invloed van de 29-jarige aanvoerder te groot was in Rotterdam. "Dat kan ook fout aflopen, dat hebben we zelf ook gemerkt", zegt Pot in de online talkshow van Voetbal International.

Berghuis staat zoals bekend in de concrete belangstelling van Ajax. Pot vindt dat Feyenoord moet meewerken aan de transfer. "Hij kiest voor een hoger platform, daar kan hij naartoe", aldus de assistent-coach van Advocaat. "Dan moet je zo reëel zijn om hem dat te gunnen. Hij wil in de absolute top spelen en dat is de Champions League. Hij krijgt die kans en ik vind dat we daar niet te moeilijk over moeten doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Feyenoord zou het volgens Pot ook niet goed zijn als Berghuis aan een zesde seizoen zou beginnen. "Ik denk dat het heel goed en verstandig is voor Feyenoord en Berghuis dat ze uit elkaar gaan. Hoe langer je daar zit, hoe meer dingen je jezelf eigen gaat maken. Dat kan ook fout aflopen, dat hebben we zelf ook gemerkt. Hoe ik dat bedoel? Nou, dat hij te veel invloed gaat uitoefenen, in alle opzichten. Nu gaat hij naar een andere club, waar hij in de hiërarchie in de middenmoot komt waarschijnlijk."

Pot legt niet op welke manier Berghuis invloed uitoefende, maar Advocaat doet dat even later wel. "Ik heb steeds gezegd: de relatie Advocaat-Berghuis was in mijn ogen goed", benadrukt de bij Feyenoord vertrokken coach in de talkshow. "Alleen: hij was het niet altijd eens met de manier van spelen. Als je zo'n status hebt, heb ik daar op zich niet zo'n probleem mee, maar er gingen een aantal spelers met hem mee. En dat was niet goed."

Advocaat gelooft dat Berghuis het niveau van Ajax zeker aan kan. "Simpel, Berghuis kan overal mee. Berghuis is gewoon een uitstekende speler, niet minder dan die jongen die daar nu speelt (Antony, red.)." Pot denkt daar iets genuanceerder over. "Antony is ook een goede, begenadigde speler. Hij zal het moeten uitvechten, dat is weer een nieuwe uitdaging. Hij zit er ook niet op te wachten om een zesde jaar bij Feyenoord te gaan spelen, weer op diezelfde rechterkant en weer met een mindere ploeg."