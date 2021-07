‘Messi moet zondag ook van de VAR en de scheidsrechter winnen’

Donderdag, 8 juli 2021 om 12:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:52

José Luis Chilavert waarschuwt Lionel Messi in aanloop naar de finale van de Copa América tussen Brazilië en Argentinië van zondag. De voormalig doelman van het nationale team van Paraguay, met 78 interlands achter zijn naam, denkt dat de Argentijnen behoorlijk in het nadeel zijn vanwege het feit dat de eindstrijd in het Maracanãstadion in Rio de Janeiro zal worden afgewerkt.

"Messi en zijn ploeggenoten moeten niet alleen zien te winnen van het Braziliaanse elftal en Neymar, maar ook van de VAR en de scheidsrechter", concludeert Chilavert enkele dagen voor de finale in een interview met Radio Continental. "Ik hoop echt dat Messi drie of vier keer weet door te breken en drie of vier keer weet te scoren. Maar als er twijfels zijn bij de arbitrage, dan zal Brazilië als gastland zeker weten worden voorgetrokken. Messi zal geniaal moeten zijn, hij en zijn ploeggenoten moeten echt op duizend procent spelen", geeft de gewezen sluitpost mee aan de Argentijnse formatie.

Messi liet zich tijdens de Copa América in 2019 nog in duidelijke bewoordingen uit over de arbitrage. De aanvaller werd destijds met een rode kaart van het veld gestuurd na een overtreding op Gary Medel van Chili in de wedstrijd om de derde plaats. Messi was zó boos dat hij weigerde om na afloop zijn medaille op te halen. "We moeten niet meedoen aan deze corrupte manier van doen", zo foeterde hij. "Tijdens deze Copa América zijn we respectloos behandeld. We hadden het beter kunnen doen, maar de finale halen bleek voor ons onmogelijk te zijn. Door corruptie en de scheidsrechters is het voor de fans niet mogelijk om van het voetbal te genieten. Op deze manier wordt het voetbal geruïneerd."

Na de halve finale, waarin de Argentijnen verloren van Brazilië, had Messi ook al zijn beklag gedaan over de manier van fluiten op de Copa América. "Misschien hebben mijn woorden een rol gespeeld vandaag", zo klonk het na zijn rode kaart tegen Chili. "Een gele kaart was voldoende geweest voor beide spelers", verwees Messi naar de rode kaarten voor hemzelf en Medel. De spelmaker had geen spijt van zijn kritiek en zei dat 'de waarheid naar boven moest komen'. In een reactie van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL werd Messi al snel tegengesproken.

"Het zijn onacceptabele beschuldigingen die nergens op zijn gebaseerd", zo viel destijds te lezen in een verklaring. "In voetbal win je soms en verlies je soms. Een van de fundamentele pijlers onder het Fair Play-principe is dat je als speler elk resultaat accepteert en ook vrede hebt met de beslissingen van de scheidsrechter." De finale tussen Brazilië en Argentinië begint om 02.00 Nederlandse tijd, in de nacht van zaterdag op zondag.