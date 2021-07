‘Ik heb Kroos ooit ontmoet bij Real en hij bleek groot fan te zijn van mij’

Raymond van Barneveld heeft een bijzondere band met Toni Kroos, zo onthult de bekende darter in een uitgebreid interview met Goal en SPOX. De middenvelder van Real Madrid, die na het EK afzwaaide bij de nationale ploeg van Duitsland, is een groot fan van de dartslegende uit Nederland. Van Barneveld heeft daarnaast goed contact met bekende internationals en oud-internationals van het Nederlands elftal.

Van Barneveld legt uit hoe het contact met Kroos tot stand is gekomen. "Ik heb hem ooit ontmoet bij Real en het bleek dat hij groot fan van mij was. Zijn broer Felix was juist weer groot fan van Phil Taylor. Toen Ajax twee jaar geleden tegen Real speelde (in de Champions League, red.) heeft hij kaartjes voor mij geregeld. We zaten dus in het stadion en zagen Ajax winnen. Dat was echt een geweldige avond", blikt de inmiddels 54-jarige darter terug op de eclatante 1-4 overwinning van Ajax in Madrid in maart 2019.

Het contact tussen Van Barneveld en Kroos is sindsdien niet verwaterd. "Soms schrijven we elkaar. Ik kreeg echter niet altijd wat terug, want hij heeft natuurlijk een druk schema. Ik vroeg hem ooit hoe het was om wereldkampioen te zijn. Hij zei dat er geen beter gevoel was. Nederland is drie keer heel dicht bij de wereldtitel geweest: in 1974 in Duitsland, in 1978 in Argentinië en in 2010. Het moet volgens mij een geweldig gevoel geven om wereldkampioen te worden." Van Barneveld volgt Oranje op de voet en heeft door de jaren heen de nodige contacten opgedaan met spelers.

"Voormalig bondscoach Frank de Boer en zijn tweelingbroer Ronald zijn zeer goede darters. Ik heb een paar jaren geleden tegen ze gespeeld en toen gooiden ze 140 en 180 achter elkaar. Maar er zijn meer namen die bij me te binnen schieten: Klaas-Jan Huntelaar, Robin van Persie, Daley Blind en Tim Krul." Met name de band met Krul is zeer hecht, zo verklaart Van Barneveld. "Dat is een goede vriend van mij. Hij heeft nog kaartjes geregeld voor het duel tussen Nederland en Noord-Macedonië op het EK. Ik ken dus best wel wat voetballers die ook van darts houden."