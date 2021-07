Advocaat noemt alternatief voor Oranje: ‘Die wordt nergens genoemd’

Donderdag, 8 juli 2021 om 11:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:54

Volgens het Algemeen Dagblad is Louis van Gaal de voornaamste kandidaat voor het bondscoachschap van Oranje. Dick Advocaat begrijpt het als de KNVB bij Van Gaal uitkomt, maar spreekt zijn verbazing uit over het feit dat Bert van Marwijk 'nergens wordt genoemd'.

De KNVB is naar eigen zeggen op zoek naar 'een baas, een chef'. "Als de KNVB zoekt naar een ervaren trainer dan zijn daar vier mensen geschikt voor: Louis van Gaal, Bert van Marwijk, Dick Advocaat en Henk ten Cate", zegt Advocaat bij de online talkshow van Voetbal International. "Dan vind ik Van Gaal een duidelijke keuze. Een goede keuze? Dat moet hij nog bewijzen. Op zich lijkt het me een goede keus, maar er is nog niets bekend."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

KNVB is eruit en zet ‘echte baas’ op één als nieuwe bondscoach

Louis van Gaal zou de nieuwe bondscoach van Oranje moeten worden. Lees artikel

Ten Cate bedankte onlangs voor de functie vanwege een conflict met de KNVB daterend uit 2017. Van Marwijk, die bondscoach is van de Verenigde Arabische Emiraten, lijkt niet in beeld bij de Nederlandse bond. "Ik hoor de naam van Van Marwijk nergens", signaleert Advocaat. "Hij heeft het fantastisch gedaan, maar wordt nergens genoemd. Hij heeft zilver gepakt op het WK (in 2010, red.), dus hij hoort zeker in dat rijtje. Maar dan vind ik het dus ook begrijpelijk dat ze bij Van Gaal uitkomen."

Advocaat, die al in drie verschillende periodes de leiding had over Oranje, wil niet zeggen of hij zelf open zou staan voor het bondscoachschap. "Ik ben zelf niet benaderd, dus het heeft ook geen enkele zin om daarover te praten", aldus de oefenmeester, die deze zomer vertrok bij Feyenoord.