Dick Advocaat is boos over bonus; Feyenoord geeft verklaring

Donderdag, 8 juli 2021 om 12:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:32

Feyenoord weigert om Dick Advocaat zijn bonus uit te keren die contractueel was opgenomen bij het behalen van Europees voetbal. Advocaat leidde de Rotterdammers afgelopen seizoen via de play-offs naar een ticket voor de voorronde van de Conference League. Het nieuwe derde toernooi geldt volgens Feyenoord echter niet als 'Europees voetbal'.

"Maar het is gewoon Europees voetbal", beklaagt Advocaat zich in de online talkshow van Voetbal International. "Of het nou Conference League of Europa League is, het is Europees voetbal. Maar daar hebben ze bij Feyenoord een ander idee over. Zij vinden dat Conference League geen Europees voetbal is. Dat krijgt nog wel een staartje."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De bepaling in het contract is voor meerdere interpretaties vatbaar. "Daar staat de naam 'Conference League' niet in, want die competitie bestond toen nog niet", verklaart Advocaat, die met de kwestie in zijn maag zit. "Ik moest dit toch even kwijt, want dit vind ik zó laag. Dus ik krijg niet de bonus, nee. En waarschijnlijk geldt dat voor de hele technische staf, ja. Er is contact over, ja. Beweging? Nou, negatieve beweging."

Cor Pot, die als assistent werkte van Advocaat, is ook aanwezig in de talkshow. "Volgens mij heeft Dick al genoeg betaald met het inleveren van salaris (als gevolg van de coronacrisis, red.)", zegt Pot. "Iedereen trouwens, het meest van alle clubs in de Eredivisie." Advocaat voegt daar nog aan toe: "Maar het gaat helemaal niet om het geld, het gaat om het principe. Zeker zoals we erin zijn gekomen, wat we voor de club gedaan hebben, en wat er allemaal gebeurd is... We hebben Feyenoord in die bijna twee jaar heel positief neergezet. Dan vind ik niet dat je het op deze manier moet oplossen."

De reactie van Feyenoord

Feyenoord heeft inmiddels een reactie gegeven op het conflict met Advocaat. ''Clubs keren bonussen uit op het moment dat je resultaten haalt die ook extra financiën voor de club opleveren", reageert een woordvoerder van de club in gesprek met RTV Rijnmond. "Dat is nu niet aan de orde. De voorrondes Conference League zijn bewust niet in het contract opgenomen, want dit kost Feyenoord eerder geld dan dat het substantieel iets oplevert. Feyenoord betreurt deze gang van zaken, maar ziet een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet.''