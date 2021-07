‘Natuurlijk hoop ik nog op Oranje, maar je hebt Van Dijk, De Ligt en De Vrij’

Donderdag, 8 juli 2021 Jeroen van Poppel

Wesley Hoedt keerde deze zomer terug in België. De 27-jarige verdediger, die moest vertrekken bij Lazio, werd na twee jaar getouwtrek definitief ingelijfd door Anderlecht. Hoedt speelde in het verleden zes keer voor Oranje en heeft de hoop op meer interlands zeker niet opgegeven. Wel beseft de mandekker dat de concurrentie op zijn positie groot is.

"Ik ben trots dat ik al aan zes interlands voor Nederland zit", zegt Hoedt tegenover Het Nieuwsblad. "Van de generatie van 1994 zijn er weinig die het zover brachten. Natuurlijk hoop ik nog op een selectie, maar dan zal ik héél goed moeten zijn. De concurrentie is enorm. Je hebt Virgil van Dijk, maar ook Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij. In Nederland zijn ze altijd bezig over De Ligt, maar De Vrij is ondergewaardeerd. Hij was de beste verdediger in Italië. Hopelijk is het voor mij realistisch om via Anderlecht weer international te worden. In die optiek wordt het belangrijk om snel Champions League te spelen."

Hoedt, die begin mei van de spelerslijst werd afgehaald door Lazio en daardoor niet meer kon uitkomen voor zijn club, noemt zijn keuze voor Anderlecht 'een totaalpakket'. "In 2017 maakte ik een toptransfer naar Southampton (voor 16 miljoen euro, red.)", zegt de verdediger. "Ik begon er goed met 36 wedstrijden in de Premier League, maar daarna werd ik jaar na jaar uitgeleend. Pas op, ik kende een mooi seizoen bij Royal Antwerp en vorig jaar nog bij Lazio in de Champions League. Maar nu wilde ik stabiliteit. Anderlecht wilde me heel graag en bood een contract tot 2025. In België kan ik meespelen voor de prijzen én mijn kinderen meer zien. Ik heb twee kindjes uit een eerdere relatie die ik te weinig zag. Net als mijn vriendin Emma (Heesters, red.), die in Nederland bleef om te werken.”

Anderlecht eindigde afgelopen seizoen vierde in de competitie en dus begint Paars-Wit in de voorronde van de Conference League. Hoedt gelooft dat Anderlecht dit seizoen de concurrentie aan kan met Club Brugge, dat de laatste twee jaar kampioen werd. "Ik ben niet naar Anderlecht gekomen voor Jan Lul. Ik had ook opties in Italië, Engeland, Duitsland, maar dat waren teams die spelen voor de plaatsen 7 tot 12 in de competitie. Waarvoor doe je dan mee? Bij het uitspreken van ambities moet je altijd voorzichtig zijn, maar als Nederlander ben ik directer: we gaan voor het hoogste."