Met dit bizar sterke team willen PSG en Gini Wijnaldum de CL veroveren

Paris Saint-Germain kwam de afgelopen jaren al een aantal keer dichtbij de eindwinst in de Champions League, maar won het miljardenbal tot groot verdriet van eigenaar Nasser Al-Khelaifi nog nooit. Deze transferperiode wordt daarom werkelijk alles uit de kast getrokken om daar verandering in te brengen. Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi en Sergio Ramos zijn al binnengehaald en ook doelman Gianluigi Donnarumma zet na afloop van het EK vermoedelijk snel zijn handtekening, terwijl Paul Pogba volgens L'Équipe eveneens richting Parijs moet komen. Dat alles zorgt voor een bizar sterke en veelzijdige selectie, waarbij trainer Mauricio Pochettino zich in allerlei bochten zal moeten wringen om alle sterren tevreden te houden.

Van een opstelling met Keylor Navas, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Rafinha, Pablo Sarabia, Julian Draxler en Mauro Icardi kunnen de meeste clubs alleen maar dromen, maar bij PSG zijn ze geen van allen zeker van een basisplaats. Sterker nog: middenvelders Paredes, Danilo en Rafinha weten zich niet eens verzekerd van een plekje op de bank, want trainer Mauricio Pochettino kan op dit moment ook nog beschikken over Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye, Ander Herrera en de Nederlandse belofte Xavi Simons. “En daar moet Paul Pogba dus nog bij komen”, aldus Goal-journalist David Hernandez, die een bijna ongelovige grijns niet kan onderdrukken. “Het wordt een hele klus om iedereen gelukkig te maken. Dat is bijna niet mogelijk met zoveel topspelers bij elkaar.”

Als kenner van de Franse topclub heeft hij zich op verzoek van Voetbalzone gebogen over de vraag hoe PSG komend seizoen gaat spelen en zijn conclusie is duidelijk. “Ze kunnen in tig varianten ijzersterk voor de dag komen en Pochettino gaat het nog zwaar krijgen om alle sterren genoeg speeltijd te geven.” Toch maakt Hernandez zich geen zorgen over de kansen van Georginio Wijnaldum, die deze zomer transfervrij overstapte van Liverpool naar Parijs en als eerste aanwinst werd gepresenteerd. “Op het middenveld heeft de trainer weliswaar de meeste opties, maar er gaan sowieso nog wat spelers vertrekken en hij heeft wat mij betreft meer kwaliteit in huis dan zijn directe concurrenten Gueye, Paredes en Herrera. Wijnaldum gaat dus gewoon veel spelen en ik geloof dat hij een cruciale schakel kan zijn met zijn loopvermogen en ervaring op het allerhoogste niveau.”

Over de kansen van de overige twee Nederlanders, Xavi Simons en Mitchel Bakker, is Hernandez een stuk minder positief gestemd. Pochettino gaf de pas achttienjarige Simons afgelopen seizoen weliswaar twee invalbeurten in de ‘kleinere’ wedstrijden, maar zal dat volgens de journalist van Goal alleen blijven doen op momenten dat ook de ‘vervangers van de de grote sterren’ rust nodig hebben. “Voor hem is de concurrentie gewoon te groot om ergens op te kunnen hopen”, concludeert hij. Hetzelfde geldt volgens hem voor Bakker, die vorig seizoen door blessureleed van zijn concurrenten opvallend veel speeltijd kreeg. Inmiddels is Juan Bernat echter weer fit en de club heeft het contract van Kurzawa recent nog verlengd, dus is Bakker derde keuze geworden, hetgeen volgens Hernandez gaat leiden tot een vertrek. “Hij wordt al in verband gebracht met een uitgaande transfer en de club wil eerst wat spelers verkopen voordat Pogba kan worden aangetrokken, dus ga er maar vanuit dat hij weg gaat.”

Door L’Équipe worden ook Kehrer, Rafinha en Sarabia met een uitgaande transfer in verband gebracht, terwijl het keepersteam van Keylor Navas, Sergio Rico en Alphonse Areola eveneens niet intact zal blijven als Donnarumma na de EK-finale met Italië wordt gepresenteerd in het Parc des Princes. “Alles is al geregeld tussen de club en speler, dus hij komt er honderd procent zeker bij. Dan kan er dus een keeper worden verkocht, terwijl ik ook helemaal niet verbaasd opkijk als ze iemand als Mauro Icardi gaan verkopen om extra budget vrij te maken voor Pogba, die recent nog aan zijn vrienden heeft gezegd dat hij zeer gecharmeerd is van het project van PSG.” De middenvelder heeft nog een eenjarig contract bij Manchester United en lijkt niet van plan om te verlengen, maar wordt ook al sinds jaar en dag in verband gebracht met Real Madrid. Franse media zijn er echter zeker van dat hij komend seizoen in Parijs speelt, dus krijgt hij ook een plekje in de potentiële opstellingen die Hernandez op verzoek van Voetbalzone heeft uitgetekend.

Pochettino speelde tot nu toe voornamelijk 4231 en kan met alle (verwachte of reeds officiële) nieuwe aanwinsten zo een op papier zeer sterke formatie op de been brengen, maar moet dan onder meer Kimpembe, Paredes en Icardi teleurstellen.

“Pogba zou natuurlijk niet voor de bank komen, dus wordt hij een basisspeler, zoals dat ook geldt voor Donnarumma, Wijnaldum en Hakimi”, analyseert Hernandez. “Dat zijn zekerheidjes.” Interessanter wordt het volgens hem om te zien wat Pochettino gaat doen met Sergio Ramos. Bij Tottenham Hotspur speelde hij altijd gaag 4-2-3-1 en ook in Parijs begon hij met die formatie met twee centrale verdedigers. De journalist van Goal ziet het echter niet gebeuren dat de coach Marquinhos of Kimpembe op de bank gaat zetten. “Ik acht de kans daarom groot dat hij gaat switchen naar een systeem met drie verdedigers”, aldus Hernandez. Daarmee komt de voor 60 miljoen euro overgekomen rechtsback Hakimi volgens hem ook het best tot zijn recht, terwijl Wijnaldum zou kunnen floreren op het middenveld. “In een 5-3-2-formatie zou hij een vergelijkbare rol kunnen krijgen als bij het Nederlands elftal, als voorste middenvelder achter het duo Mbappé-Neymar. Of als een ‘nummer 8’ als Pochettino liever Pogba als ‘tien’ wil gebruiken.”

Door de aanwezigheid van drie centrale verdedigers van wereldklasse lijkt een 532-formatie de meest logische variant, al gaat dit wel ten koste van Angel Di Maria.

Die formatie met drie middenvelders zou wel betekenen dat de in Parijs mateloos populaire Angel Di Maria genoegen moet nemen met een reserverol, hetgeen voorkomen kan worden als de trainer kiest voor een variant met twee middenvelders en drie aanvallers. Die optie is voor topwedstrijden wellicht wat te aanvallend, maar zou tegen kleinere tegenstanders in de Ligue 1 wel een mogelijkheid kunnen zijn, redeneert Hernandez. “In dat geval moet Pochettino een moeilijke keuze maken tussen Verratti, Pogba en Wijnaldum, waarbij hij denk ik vooral zou kijken naar wie het hardst aan rust toe is of wie dicht tegen een schorsing aan zit. Qua loopvermogen en inzicht kunnen ze het alledrie aan, dus zal de coach veel tussen hen rouleren”, verwacht de journalist, die in deze variant zelf het liefst een tweemansmiddenveld met Verratti en Pogba zou zien.

Indien Pochettino geen keuze wil maken tussen zijn drie steraanvallers, moet hij een middenvelder uit het rijtje Verratti, Pogba en Wijnaldum slachtofferen.

Tegelijkertijd benadrukt hij dat het een keuze is die hij in de schoenen van Pochettino niet graag zou maken, dus benoemt Hernandez tot slot ook de optie om 433 te gaan spelen. “Dan heb je de mogelijkheid om ze alledrie op te stellen. Ik denk dat dat een heel complementair middenveld zou zijn”, aldus de Fransman, die wel direct benadrukt dat je het keuzeprobleem dan weer naar de achterste linie verschuift. “Dan krijg je weer dat je moet kiezen tussen Marquinhos, Kimpembe en Sergio Ramos”, verzucht hij. Bovendien voelt topaankoop Hakimi zich meer thuis in een variant met drie centrumverdedigers, dus is het volgens hem toch waarschijnlijker dat Di Maria of een van de drie topmiddenvelders het kind van de rekening gaat worden in een 532- of 523-variant. Ook is het nog een optie dat captain Marquinhos net als vorig seizoen doorschuift naar de positie van verdedigende middenvelder, waardoor Ramos wel kan spelen en iemand uit het drietal Verratti, Wijnaldum, Pogba niet.

Indien Pochettino alle topaanvallers en -middenvelders in de basiself wil hebben, verschuift het probleem naar de achterhoede, waar Sergio Ramos, Kimpembe en Marquinhos dan niet allemaal kunnen aantreden.

Een lach volgt bij Hernandez als tot slot bij wijze van grap wordt voorgesteld om dan maar met elf veldspelers te gaan spelen en zonder keeper. “Dan zouden ze misschien ook nog wel wedstrijden winnen in Frankrijk! Maar ja. Dan zit je weer met een probleem voor Donnarumma, haha. Het wordt hoe dan ook flink puzzelen voor Pochettino", besluit de journalist, die van mening is dat PSG ook bij het eventuele afketsen van de komst van Pogba nog meer dan genoeg opties op het middenveld heeft om het elke tegenstander moeilijk te maken. "Dan kan Pochettino altijd nog Paredes, Danilo Pereira, Gueye, Rafinha of Herrera opstellen. Daar kun je ook prima mee aankomen, maar de club streeft altijd naar meer, dus reken ik erop dat Pogba gewoon komt om het feest voor PSG compleet te maken."