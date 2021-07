Van Hooijdonk uit kritiek richting EK-finalist: ‘Verschrikkelijk laf voetbal’

Donderdag, 8 juli 2021 om 09:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:24

Engeland plaatste zich woensdagavond ten koste van Denemarken voor de finale van het EK. Het team van bondscoach Gareth Southgate had een strafschopmoment in de verlenging nodig om de eindstrijd te bereiken. Kasper Schmeichel keerde de sowieso al discutabele elfmetertrap van Harry Kane, waarna de aanvaller de rebound benutte: 2-1. Pierre van Hooijdonk was allesbehalve onder de indruk van the Three Lions.

“Engeland speelt verschrikkelijk laf voetbal”, vertelde de oud-aanvaller bij de NOS. “Als dit het is... Dan is het heel karig. Als ze de finale winnen zullen ze er lak aan hebben wat wij hier zeggen, dat is ook zo. Maar in de groepsfase was het al matig. Tegen Oekraïne scoorden ze veel, maar ik heb mijn favoriet al voor de finale”, doelde hij op Italië, dat dinsdag na strafschoppen te sterk was voor Spanje.

“Ik hoop dat Italië het wordt. Ik ben zo teleurgesteld in dat wat Engeland heeft laten zien. Met deze selectie moet je echt iets mooiers op de mat kunnen leggen.” Wesley Sneijder sloot zich in de tv-studio aan bij de woorden van Van Hooijdonk. “Italië krijgt het niet benauwd van Engeland op basis van hoe ze vanavond speelden. De rest van de wedstrijden waren niet veel beter. Italië is de favoriet.”

Volgens La Gazzetta dello Sport moest Engeland ‘zweten om de favorietenrol te bevestigen’. “Maar uiteindelijk was het een eerlijke uitslag. Na vier verloren halve finales, heeft deze ploeg een vloek doorbroken.” La Reppublica toonde historisch besef door te verwijzen naar het EK van 1968, toen Engeland in de halve finale strandde na een verrassende nederlaag tegen het voormalige Joegoslavië (1-0) en daarmee niet tegenover de Italianen in de eindstrijd kwam te staan. “Daarmee was een vloek geboren, want sindsdien wist Engeland nooit meer een finale te halen. Tot nu.”

“In de eerste EK-finale ooit treft Engeland een hongerig Italië. Het had in 1968 kunnen gebeuren, maar het is pas meer dan vijftig jaar later zo ver.” Oud-international Gary Lineker kon woensdagavond zijn ogen niet geloven. “Het zat er al zolang aan te komen en eindelijk is het gebeurd”, vertelde hij in de studio van de BBC. “Ik twijfelde of ik dit ooit nog zou meemaken in mijn leven. Ik heb toernooien gezien en toernooien gespeeld en er is zoveel fout gegaan.”

Lineker doelde onder meer op De Hand van God op het WK van 1986 en de spookgoal van Frank Lampard op het WK van 2010. “Het lijkt erop dat we voor de verandering eens wat geluk hebben. Dat heb je nodig om het toernooi te winnen”, blikte Lineker vooruit richting de finale tegen Italië. Ook bij de Daily Mail stond men stil bij de tragedies uit het verleden. “De hoodoo-brekers van Southgate slaan weer toe. Vier verloren halve finales met verlenging, de vijfde werd eindelijk gewonnen. De spelers en technische staf stonden arm in arm te zingen.”