Donderdag, 8 juli 2021 om 08:56 • Rian Rosendaal

Mark van Bommel kijkt in een uitgebreid interview met Voetbal International onder meer terug op zijn kortstondige periode als hoofdtrainer van PSV. De nieuwe coach van VfL Wolfsburg sluit niet bij voorbaat uit dat hij ooit terugkeert in het Philips Stadion, ondanks het ontslag van anderhalf jaar geleden. Daarnaast passeert ook de naam van Mohamed Ihattaren weer de revue, een van de favoriete spelers van Van Bommel.

"Waarom niet? Het kan alleen wel een tijd duren. In het voetbal kan alles en moet je nooit iets uitsluiten", antwoordt Van Bommel op de vraag of hij heil ziet in een tweede dienstverband als oefenmeester bij PSV. De Wolfsburg-trainer kan daarnaast niet met zekerheid zeggen dat hij tijdens deze transferwindow afblijft van spelers uit de PSV-selectie. "Dat weet je nooit, alles moet passen. Je doelt natuurlijk op Mo Ihattaren. Voor hem heb ik een zwak. Mo is top."

"Als vijftienjarige heb ik hem bij de Onder-19 gehaald en later bij het eerste. Mo is een topspeler die heel veel geld kan gaan opleveren. Maar dat ik bij Mino Raiola zit en hij ook, maakt één en één nog geen twee. We zullen zien", aldus de realistische Van Bommel, die bij zijn presentatie als nieuwe trainer van Wolfsburg ook al positieve woorden had voor Ihattaren. "Ik denk dat je mijn mening kent over Mo: ik vind hem echt een fantastische speler. Gewoon een goede jongen, die het topniveau behaald heeft met mij."

Van Bommel kijkt ook terug op de anderhalf jaar als trainer van PSV en weet dat in die periode een hoop dingen beter hadden gekund. Zo had hij graag meer ervaren mensen in zijn technische staf gehad om bepaalde zaken uit handen te kunnen geven. "Daarom werk ik ook graag in Duitsland. Omdat ik weet dat alles top is geregeld en ik nergens op hoef te letten. Dat is mijn zwakke punt, dat is de realiteit", aldus de zelfkritische coach. "Dat wist ik bij PSV ook van tevoren, maar die persoon die ik daarvoor bij me wilde hebben, kreeg ik niet."

"Dat is geen verwijt, maar een constatering. Dat stukje Guus Hiddink of Leo Beenhakker waar jij het over hebt, daar heb ik nog mensen voor nodig. Maar gaandeweg ga ik dat leren, omdat het te leren ís. En de bevestiging daarvan heb ik gekregen in de gesprekken die ik heb gevoerd", voegt Van Bommel daaraan toe. De oud-middenvelder heeft als ultieme doel om een toptrainer te worden. "Dat is wel de bedoeling. Ik denk dat ik zelf de voorwaarden kan scheppen om het te worden, al blijf je ook afhankelijk van de kwaliteiten van je spelers, momenten in een wedstrijd en van bepaalde details."