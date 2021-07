Niet Danny Makkelie maar ‘laffe truc’ zorgt voor woede in Denemarken

Donderdag, 8 juli 2021 om 08:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:52

Engeland bereikte woensdag voor het eerst in de historie de finale van het EK. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was op Wembley na verlenging met 2-1 te sterk voor Denemarken. Een discutabele strafschop, na een valpartij van Raheem Sterling, zorgde voor de beslissing: Kasper Schmeichel stopte de inzet van Harry Kane, maar de aanvaller benutte de rebound. Hoewel arbiter Danny Makkelie en VAR Pol van Boekel meteen veel kritiek kregen richtte de woede in Denemarken zich vooral op een moment vlak voor de inzet van Kane.

Ekstrabladet maakt zich niet zozeer druk over de gegeven strafschop, maar wel om de laser die door een fan werd gebruikt om Schmeichel af te leiden. “Het is een walgelijke en laffe truc, die helaas niet ongezien is in het voetbal. Een fan poogde Schmeichel met een laser te verblinden, zodat Kane kon scoren.” Volgens het dagblad was het moeilijk te zien of er bij het penaltymoment direct contact was tussen Sterling en Joakim Maehl en is Denemarken ‘gevallen met eer en waardigheid'. “Een sensatie lag op de loer.”

“Wat een toernooi hebben de mannen van bondscoach Kasper Hjulmand ons bezorgd. Veel spelers leverden geweldige prestaties, maar niemand overtreft Schmeichel, die geweldige reddingen verrichtte en zelfs een strafschop van Kane stopte voordat de Engelse aanvoerder het laatste woord had in de rebound.” Hjulmand betreurde de penalty. “Dat was natuurlijk het beslissende moment in de wedstrijd. Anders was het 1-1 gebleven en wie weet wat er dan was gebeurd? Dit had nooit een strafschop mogen zijn en dat irriteert me op dit moment. Een wedstrijd verliezen is één, maar op deze manier is wel heel bitter.”

“Het is moeilijk geweest om het allemaal op ons in te laten werken, maar het was een geweldig avontuur waar ik nooit op had durven hopen”, zei aanvoerder Simon Kjaer. “Ik ben daarom trots, maar de teleurstelling dat we het niet tot de finale hebben geschopt overheerst.” Doelpuntenmaker Mikkel Damsgaard stond ‘met een leeg gevoel in zijn lichaam’ de media te woord. “Zo teleurgesteld ben ik. We hebben het hele toernooi echt alles gegeven, dus dan is het wrang om hier na zo'n wedstrijd met lege handen te staan.”

Volgens Jyllands-Posten 'rook Denemarken aan de finale'. “De krachten vloeiden langzaam weg bij de spelers. Het verzet van Engeland werd te hevig.” De kranten in Engeland zijn lyrisch over de finaleplaats van the Three Lions. “Hoor ze brullen”, kopt de Daily Mirror. “Italië wacht na een van spanning overlopende halve finale. Het laatste fluitsignaal ontketende een hels lawaai op Wembley en door het hele land. 25 jaar na de fatale gemiste penalty van Southgate tegen Duitsland is voetbal dichter bij huis dan dat ooit de realiteit was.”

De Daily Mail kan ook niet wachten tot het zondag is. “Nog een wedstrijd verwijderd van glorie. Onder het toeziend oog van 60.000 toeschouwers, waaronder Prins William, premier Boris Johnson en zijn vrouw Carrie, met dertig miljoen fans thuis voor de tv’s en in de pubs werd er historie geschreven. De finale tegen Italië wordt de meest belangrijke wedstrijd voor het Engelse voetbal in 25 jaar.”