KNVB is eruit en zet ‘echte baas’ op één als nieuwe bondscoach

Donderdag, 8 juli 2021 om 06:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:59

De KNVB heeft Louis van Gaal op nummer één gezet in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach, zo verzekert het Algemeen Dagblad donderdag. Volgens het dagblad heeft de KNVB de interne evaluatie van het mislukte EK afgerond en zijn op basis daarvan ook de analyse en de profielschets gemaakt die moeten leiden naar een opvolger op korte termijn van de vertrokken Frank de Boer.

Van Gaal wordt in Zeist, volgens het dagblad, gezien als de best gekwalificeerde man voor de zware klus die er meteen vanaf september ligt, wanneer in en tegen Noorwegen de kwalificatiecyclus richting het WK van 2022 in Qatar wordt vervolgd. Daarna wachten wedstrijden tegen Montenegro en Turkije op Nederlandse bodem. In totaal drie interlands in zeven dagen tijd en met slechts twee dagen voorbereidingstijd voor Oranje, dat aan de eerste drie ontmoetingen zes punten overhield.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat KNVB van mening is dat Oranje toe is aan ‘een echte baas’ die het team naar het WK moet leiden en dat de duels in september geen klus zijn voor een buitenlander die eerst tijd nodig heeft om nieuwe spelers en een nieuwe omgeving te leren kennen. Het dagblad zet ook een streep door een trainer zonder ervaring als bondscoach of een trainer die op interim-basis zou fungeren.

Als het aan Wesley Sneijder ligt, krijgt het Nederlands elftal juist een buitenlandse bondscoach, ook omdat Henk ten Cate en Erik ten Hag eerder lieten weten het bondscoachschap niet te zien zitten. "Er blijft in Nederland heel weinig over, want iedereen bedankt voor de eer heb ik het idee”, zei Sneijder woensdagavond bij de NOS. “Ik zou het wel aandurven met een buitenlander. Dan moet je kijken welke toptrainer vrij is. Misschien Antonio Conte?”

Of een trainer als Conte überhaupt haalbaar is, wist Sneijder niet. “Je kan hem op zijn minst benaderen. Zo'n grote naam moet het gewoon willen. Benader hem eens. In Nederland is niemand meer benaderbaar, dan maar een buitenlander.” In Nederland liet Giovanni van Bronckhorst eerder weten dat hij welwillend stond tegenover het bondscoachschap, maar de rentree van Van Gaal lijkt de voorkeur van de KNVB te genieten. Van Gaal, 69 jaar, stond al tweemaal voor de selectie van het Nederlands elftal.