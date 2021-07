René van der Gijp: ‘Waanzin! Ik vind het echt krankzinnig, echt krankzinnig’

Donderdag, 8 juli 2021 om 00:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:15

In De Oranjezomer klinkt woensdagavond laat felle kritiek aan het adres van Danny Makkelie. Met name René van der Gijp begrijpt niets van de penalty die in de verlenging bij Engeland - Denemarken (2-1) werd toegekend aan Raheem Sterling. Ook Pol van Boekel, die als VAR fungeerde, krijgt er van langs, omdat hij Makkelie niet naar de zijlijn riep. "Die man moet toch harstikke slecht slapen vanavond?", aldus Van der GIjp.

Sterling ging na een dribbel simpel naar de grond, toen hij licht contact maakte met de Deense verdediger Joakim Maehle. Makkelie kende een strafschop toe en werd daarvoor niet naar de zijlijn geroepen door Pol van Boekel, die als VAR fungeert bij de wedstrijd. Harry Kane zag zijn strafschop uit de hoek getikt worden door Kasper Schmeichel, maar de spits van Engeland kon in de rebound alsnog profiteren. Daarmee kwam Engeland op een 2-1 voorsprong.

Mahle le toca la pierna de apoyo en el area en carrera y luego Jensen le arrolla. Que Sterling exagera? Si Que es penalti! También.pic.twitter.com/zaBYllv7h4 — Christian (@BestfordC) July 7, 2021

Bas Nijhuis neemt het in eerste instantie nog enigszins op voor Makkelie. "Hij floot een heerlijke wedstrijd", aldus de arbiter. "Hij liet veel doorgaan en er waren veel duels. Maar er wordt naar één moment gekeken en dat is het strafschopmoment. Mijn eerste gevoel was: kan, uitgestoken been. Vanuit de positie van Makkelie lijkt het alsof het been van Sterling wordt geraakt, dus ik begrijp goed dat Danny daar fluit. Maar als je het terugziet op de beelden zie je dat hij het been echt opzoekt."

Nijhuis vindt dan ook dat Van Boekel had moeten ingrijpen. "Bij zo'n moment denk je dat je het beeld als scheidsrechter heel graag zou terugzien", zegt Nijhuis. "De laatste tijd is het zo: als er maar iets van contact is, dan laat de VAR het gaan. Maar nu zie je ook dat er fouten komen, doordat er niet wordt ingegrepen." Johan Derksen vindt dat Makkelie met zijn besluit de wedstrijd heeft beslist. "En vroeg in de wedstrijd gaf hij Harry Maguire een gele kaart voor een normaal Engels kopduel", aldus Derksen. "Toen was hij ook alweer zeikerig, op een Nederlandse manier aan het fluiten."

"Het is toch te gek voor woorden dat daar twee Nederlandse VAR's zitten, want die blonde God zat er ook nog bij, Kevin Blom. En dat die allebei denken: we laten hem niet vallen. Want zo zien scheidsrechters onderling dat." Van der Gijp is het daar roerend mee eens. "Dat is het, Johan. Hem niet laten vallen. Het is werkelijk een schan-da-lige strafschop, echt ongelofelijk. Onvoorstelbaar dat je op zó'n discutabel moment niet even zegt: 'Danny, ga even kijken.' Want er gebeurt echt níets. Hij heeft hem ab-so-luut niet geraakt, nul. Halve finale van een EK! Waanzin! Ik vind het echt krankzinnig. Echt krankzinnig."

Dan komt ook Wim Kieft aan het woord. "Je moet weten dat Sterling een speler is, die er op dat moment altijd voorbij wil snijden en hoopt op contact", aldus Kieft. "Verder kan ik alleen maar herhalen wat zij zeggen: ga even kijken. Wat is het probleem? Dat is juist het mooie van die VAR, dat je die ter beschikking hebt. Ik denk dat Makkelie er juist bij gebaat is als hij teruggeroepen wordt. Maar wat is nu de consequentie voor Makkelie?", vraagt Kieft, waarop Derksen grapt: "Die wordt bij de politie gedegradeerd tot BOA."