Dani de Wit schittert en laat tegenstander volkomen kansloos

Woensdag, 7 juli 2021 om 20:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:29

AZ heeft woensdagavond een zakelijke overwinning geboekt in een vriendschappelijke wedstrijd. TOP Oss was te gast op het Sportpark Ericaweg in Epe, waar de Noord-Brabanders geen enkele kans maakten om te stunten: 3-0. Dani de Wit (twee treffers) en jeugdspeler Ernest Poku verzorgden de Alkmaarse doelpuntenproductie.

De ploeg van trainer Pascal Jansen schoot uit de startblokken en kwam na twaalf speelminuten al leiding. Vanaf de linkerflank verzorgde Thijs Oosting een afgemeten voorzet op het hoofd van De Wit, die overtuigend binnenknikte: 1-0. Halverwege de eerste helft kreeg de middenvelder een goede kans om de score te verdubbelen. Uit een vrije trap van Calvin Stengs nam De Wit met een fraaie volley het vijandige doel onder vuur, maar de paal stond de 2-0 in de weg.

De tweede treffer werd na rust wel gevonden. Poku, die in het oefenduel met NEC (4-1) nog in de basis mocht starten, wist een minuut nadat hij binnen de lijnen kwam de 2-0 te maken. Zakaria Aboukhlal, die na 35 speelminuten het veld betrad, haalde de achterlijn en zorgde er met een bekeken teruglegbal voor dat Poku eenvoudigerwijs kon binnenschieten. Na een uur spelen leek ook Aboukhlal zijn naam op het scorebord te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Voor rust moest ook Jelle Duin al zijn doelpuntenviering staken toen hij zag dat zijn treffer werd afgevlagd.

De Alkmaarse keuzeheer besloot om het duel op te delen in drie tijdvakken van ongeveer een half uur, waarin verschillende namen minuten mochten maken. Onder meer De Wit werd na het eerste deel gewisseld en kwam na ruim een uur spelen weer in de ploeg. Kort na zijn rentree zorgde de centrale middenvelder voor de eindstand en zijn tweede treffer van de avond: 3-0. Op 14 juli speelt AZ de volgende vriendschappelijke wedstrijd, waarin Racing Genk de tegenstander is.