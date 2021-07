Marciano en Bozeník spelen positieve en negatieve hoofdrol bij Feyenoord

Woensdag, 7 juli 2021 om 20:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:25

Feyenoord heeft woensdagavond een minimale oefenzege geboekt op FC Zürich. De Rotterdammers, die verdeeld over twee helft in verschillende elftallen speelden, hadden voldoende aan een doelpunt van Luis Sinisterra voor de winst: 1-0. Doelman Ofir Marciano, die zijn officieuze debuut maakte voor Feyenoord, gaf zijn visitekaartje af door een strafschop te keren, terwijl Róbert Bozeník juist in negatief opzicht opviel door een penalty te missen.

Nieuweling Marcus Holmgren Pedersen, die overkwam van Molde FK, begon als rechtsback bij Feyenoord. Verder zou Leroy Fer opnieuw als centrumverdediger beginnen, maar de routinier liet zich vlak voor de aftrap uit voorzorg vervangen door Achraf El Bouchataoui. Guus Til deed niet mee vanwege privéomstandigheden, maar was wel aanwezig als toeschouwer.

Al in de derde minuut van de wedstrijd kwam Feyenoord op voorsprong dankzij een doelpunt van Luis Sinisterra, maar daarna viel het stil voor de Rotterdammers. Na ruim een kwartier kreeg FC Zürich een penalty vanwege een handsbal van Marcos Senesi. De penalty van Antonio Marchesano werd prachtig uit de hoek getikt door Marciano.

Direct na rust bracht Arne Slot tien nieuwe veldspelers in het veld, met daarbij onder meer Wouter Burger, Mark Diemers en Bozeník. Er gebeurde weinig spectaculairs voor beide doelen, totdat Feyenoord in de 76ste minuut een penalty kreeg vanwege een overtreding op Ramon Hendriks. De strafschop werd door Bozeník slap door het midden geschoten en gemist.