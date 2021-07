Noni Madueke en Fodé Fofana helpen PSV aan dubbele cijfers

Woensdag, 7 juli 2021 om 19:53 • Jeroen van Poppel

PSV heeft woensdagavond een monsterzege geboekt op bezoek bij de Duitse amateurclub Delbrücker SC. De Eindhovenaren werden in de eerste helft bij de hand genomen door Noni Madueke, die bij de eerste zes goals was betrokken. Na rust nam Fodé Fofana het stokje over van Madueke door zijn eerste drie (officieuze) goals voor PSV te maken. In totaal maakten de Eindhovenaren tien goals: 1-10. Voor Roger Schmidt was het een bijzonder weerzien met Delbrücker, waar de coach van PSV zijn trainersloopbaan in 2004 begon.

Schmidt koos in het oefenduel voor het vertrouwde 4-2-2-2-systeem, waarin PSV ook afgelopen seizoen bijna al zijn wedstrijden speelde. De Duitser liet zijn selectie per helft in een verschillend elftal spelen. De eerste helft speelde PSV ogenschijnlijk in een sterkere formatie, met daarin onder meer de aanwinsten Joël Drommel en André Ramalho. Na rust maakten spelers als Marco van Ginkel, Davy Pröpper en Mohamed Ihattaren hun opwachting. Aanwinst Phillipp Mwene loste Jordan Teze in de tweede helft af op de rechtsbackpositie. Oranje-internationals Donyell Malen, Denzel Dumfries en Cody Gakpo waren overigens nog afwezig vanwege vakantie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV walste in de eerste 45 minuten over de Duitse amateurclub heen, waarbij met name Madueke zich dus liet gelden. De aanvaller, die naast Eran Zahavi stond opgesteld als spits, was met twee goals, drie assists en een voorassist betrokken bij alle doelpunten. De overige drie doelpunten uit de eerste helft kwamen op naam van Zahavi, Yorbe Vertessen (twee keer) en Mario Götze. Tussendoor moesten de Eindhovenaren ook een tegendoelpunt incasseren, waardoor de stand bij rust 1-6 was.

In de tweede helft ging het scoren PSV iets minder gemakkelijk af, al kwamen er alsnog vier goals bij. Fofana liet zich gelden door zijn eerste drie doelpunten in het eerste elftal te maken. De achttienjarige aanvaller tikte achtereenvolgens passjes van Fredrik Oppegard en Bruma (twee keer) binnen. In de slotfase maakte Pröpper er met een schot van afstand 1-10 van.