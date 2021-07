‘Arsenal gaat na verkoop Xhaka opnieuw voor toptarget op middenveld’

Woensdag, 7 juli 2021 om 18:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:39

Arsenal heeft Houssem Aouar niet uit het oog verloren, zo verzekert ESPN. De Londenaren slaagden er vorig jaar niet in om de 23-jarige middenvelder los te weken bij Olympique Lyon, maar willen deze zomer een nieuwe poging wagen. Daarvoor moet eerst een middenvelder verkocht worden bij Arsenal, waarvoor Granit Xhaka op de nominatie staat.

Bij Arsenal vinden de nodige wijzigingen in de middenlinie plaats. Martin Ödegaard is na zijn huurperiode teruggekeerd bij Real Madrid, terwijl Mattéo Guendouzi met een verplichte optie tot koop is verhuurd aan Olympique Marseille. Arsenal is in verregaande onderhandelingen met AS Roma over Xhaka, die rond de achttien miljoen euro zou moeten opbrengen. Ook hopen the Gunners afscheid te nemen van Lucas Torreira.

Het verkopen van een van twee laatstgenoemde middenvelders zou ruimte kunnen creëren voor de komst van Aouar. De middenvelder heeft bij Lyon een volgend jaar aflopend contract en mag volgens ESPN voor 25 miljoen euro vertrekken. Vorig jaar meldde Arsenal zich met een bedrag van 35 miljoen euro bij Lyon voor Aouar, maar toen bedroeg de vraagprijs nog 60 miljoen euro. De offensieve middenvelder staat ook in de belangstelling van Paris Saint-Germain en een niet nader genoemde Spaanse club.

De afgelopen dagen bracht Get French Football News naar buiten dat Aouar zou wegblijven van de training bij Lyon, om zo een transfer te forceren. De spelmaker ontkende die berichtgeving op Twitter stellig. "Helaas is er opnieuw 'fake news' over mij naar buiten gebracht op veel sociale media", schreef Aouar. "Ik reageer normaal gesproken niet op dingen die over mij worden gezegd... Maar ik was ziek, ik lag afgelopen weekend in het ziekenhuis. Weet dat ik me nu al een stuk beter voel en dat ik klaar ben voor wat komen gaat."

Arsenal staat overigens op het punt om de komst van Albert Sambi Lokonga af te ronden. De 21-jarige middenvelder komt voor een basisbedrag van 17,5 miljoen euro over van Anderlecht. Daar bovenop kunnen nog 4,5 miljoen euro aan bonussen komen. Verder hoopt Arsenal ook Ben White van Brighton & Hove Albion over te nemen. "De club heeft nog altijd vertrouwen een overeenkomst te kunnen bereiken", schrijft Fabrizio Romano. De 23-jarige White, een centrumverdediger, moet rond de 58 miljoen euro kosten.