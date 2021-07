Giakoumakis heeft dubbel gevoel bij Willy van der Kuijlen-trofee

Woensdag, 7 juli 2021 om 17:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:35

Georgios Giakoumakis heeft woensdagmiddag de allereerste Willy van der Kuijlen-trofee in ontvangst genomen. De topscorer van de Eredivisie van afgelopen seizoen (26 doelpunten) kreeg de prijs uit handen van Nelly van der Kuijlen, de weduwe van de in april overleden PSV-icoon. Ook Mark van der Kuijlen, zoon van de topscorer aller tijden van de Eredivisie, was aanwezig bij de uitreiking. Kort na het overlijden van Willy van der Kuijlen besloot de Eredivisie om voortaan een prijs met zijn naam daaraan verbonden aan de topscorer te geven.

"Het is een ongelofelijke eer om deze prachtige trofee in ontvangst te mogen nemen", reageert Giakoumakis woensdagmiddag op de website van VVV. "En dan ook nog uit handen van de familie van Willy van der Kuijlen zelf. Uiteraard draag ik de trofee op aan de gehele ploeg. Want zonder hen had ik hier niet gestaan. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik in staat werd gesteld om deze prestatie te leveren. Daar ben ik hen erg dankbaar voor. Ik heb er overigens wel ook een heel erg dubbel gevoel bij, want liever had ik met VVV-Venlo nog in de Eredivisie gestaan. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn en dat doet me nog steeds erg veel pijn", verwijst de spits naar de degradatie van de Limburgers.

?? Eredivisie-topscorer Georgios Giakoumakis neemt Willy van der Kuijlen-trofee in ontvangst! ?? — VVV-Venlo (@VVVVenlo) July 7, 2021

Giakoumakis had afgelopen seizoen 30 wedstrijden nodig om tot het aantal van 26 doelpunten te komen in de Eredivisie. Dat is een gemiddelde van 1 treffer per 99 minuten. De topschutter was trefzeker tegen twaalf van de zestien clubs die hij trof op het hoogste niveau en hij sloot de jaargang af met maar liefst drie hattricks. In de TOTO KNVB Beker kwam Giakoumakis tot drie doelpunten. Hij is de allereerste speler van VVV die zich tot topscorer van de Eredivisie liet kronen en de eerste topschutter van een club buiten de top elf. Tevens is de aanvaller de eerste Griekse topscorer in Nederland sinds Nikos Machlas in 1998. Laatstgenoemde spits kwam destijds namens Vitesse tot 34 doelpunten.

De begeerde Giakoumakis, met een contract tot 2022 bij VVV, sprak eerder deze woensdag met ESPN over zijn toekomst. Een langer verblijf in Nederland is wat hem betreft zeker een optie. "Ja, er is een kans", antwoordde de VVV-spits met een glimlach op zijn gezicht. "Waarom niet? Ik heb het hier goed naar mijn zin en ik hou van dit land. De mensen hier, het is een voetballand. Ik hou ervan hier te voetballen", aldus Giakoumakis, die sowieso in beeld wil blijven bij John van 't Schip, de bondscoach van de nationale ploeg van Griekenland.

