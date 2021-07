Besiktas meldt zich officieel bij PSV voor aanvaller

Genoa staat op het punt om Vladyslav Supriaha over te nemen van Dinamo Kiev. De onderhandelingen bevinden zich in een vergevorderd stadium en moeten de Oekraïnse club zeven à acht miljoen euro opleveren. (Gianluca Di Marzio)

De Turkse club zou de aanvaller graag overnemen, maar moet toezien hoe het gepromoveerde Adana Demirspor eveneens geïnteresseerd is.

Niks staat een overgang van Sergio Ramos naar Paris Saint-Germain nog in de weg. De centrumverdediger heeft de medische keuring doorstaan en staat op het punt om een contract te tekenen tot medio 2023. (Sky Italia)

Het elftal van José Mourinho bij AS Roma begint steeds meer vorm te krijgen. Verwacht wordt dat de Portugese oefenmeester met Rui Patrício snel zijn nieuwe doelman kan begroeten na een bod van tien miljoen euro. (Sky Italia)