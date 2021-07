Ajax hoeft niet te vrezen voor vertrek na lofzang van Chris Woerts

Woensdag, 7 juli 2021 om 15:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:24

Menno Geelen is niet van plan om Ajax op korte termijn in te ruilen voor een club in de Premier League. Sportmarketeer Chris Woerts bracht vorige maand in het televisieprogramma De Oranjezomer naar voren dat de commercieel directeur op de radar is verschenen van enkele clubs uit Engeland. Geelen echter kiest heel bewust voor een langer verblijf in de Johan Cruijff ArenA.

"Menno is een van de meest talentvolle commercieel directeuren van Nederland. Aan hem wordt nu getrokken door clubs uit de Super League, met name door de Engelse clubs", zei Woerts medio juni in de voetbaltalkshow. "Ook omdat hij een goede verbinder is. Hij heeft op commercieel gebied veel gedaan, maar biedt ook een podium aan de fans. Dat wordt nu herkend in Engeland. Vaak worden Marc Overmars en Edwin van der Sar genoemd, maar een aantal headhunters heeft Geelen nu benaderd", aldus Woerts, die gelijk Arsenal, Manchester United en Liverpool als mogelijke opties voor de Ajax-directeur aanwees.

"Het is een groot talent waar aan getrokken wordt", deelde Woerts een compliment uit aan Geelen. "Hij wilde er zelf niets over zeggen en zegt zich te concentreren op Ajax. Maar headhunters zijn nu bezig om te kijken of hij geen overstap naar Engeland wil maken. Hij is pas 39, dus ik weet niet of hij het nu al wil doen. Maar het is een mooie beloning als hij de overstap naar de Premier League maakt", zo gaf de sportmarketeer vorige maand aan.

Geelen benadrukt woensdag in een reactie aan Ajax Showtime dat 'het altijd leuker is dat ze je willen hebben dan dat ze je weg willen hebben'. "Dus het was mooi om van hen te horen dat ze positief over je zijn en concreet willen spreken over een overgang. Maar ondanks dat werken in de Premier League zeker mooi zal zijn, hoef ik die gesprekken nu niet", zo klinkt het duidelijk uit de mond van de commercieel directeur van de landskampioen.

"Ik blijf voorlopig gewoon heel graag bij Ajax. We zijn bezig met een plan om Ajax structureel te laten aanhaken bij de Europese top. Daar willen we als commercie, en dus ik als eindverantwoordelijke, ons steentje, al is die klein in vergelijking met mijn voetbalcollega's, graag aan bijdragen", voegt Geelen daaraan toe. Een volle Johan Cruijff ArenA is zijn voornaamste doelstelling voor dit seizoen. "Zodat we weer samen kunnen juichen. En die vooruitzichten vanuit 'Den Haag' (vanuit de politiek, red.) zijn vooralsnog goed. En we merken aan onze supporters dat ze ook heel graag weer willen, want er zijn binnen een paar weken al 35.000 seizoenkaarten verlengd."