‘Eredivisie CV wil Ajax overtuigen en stuurt directeur naar Amsterdam’

Woensdag, 7 juli 2021 om 14:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:56

Jan de Jong brengt nog deze week een bezoek aan Ajax, zo weet Voetbal International woensdag te melden. De directeur van de Eredivisie CV wil de kampioen van Nederland overhalen om deel te nemen aan de zogeheten NL League, een nieuw te vormen competitie waarmee de profclubs de KNVB overslaan. De Jong is ambitieus, al is er bij Ajax en ook Feyenoord de nodige scepsis over de plannen voor een nieuwe competitieopzet.

Of De Jong slaagt in zijn missie om Ajax over de streep te trekken is nog maar de vraag. Onder meer de verplichte afdracht van vijf procent van de Europese inkomsten die staan omschreven in de plannen voor de NL League is de club een doorn in het oog. "In geen enkel land wordt een club gedwongen Europese inkomsten af te staan", zei commercieel directeur Menno Geelen van Ajax. "Het is niet zo dat wij even rustig gaan toekijken hoe ze ons geld afpakken." Feyenoord stemde overigens tegen, omdat de club het Jong-elftal naar de Keuken Kampioen Divisie wil brengen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax lijkt machteloos te staan: ‘De benodigde meerderheid is behaald’

De Amsterdamse club behoort tot de weinige clubs die tegen de NL League zijn. Lees artikel

Naast Ajax en Feyenoord zijn ook De Graafschap en MVV Maastricht voorlopig tegen de komst van de NL League. De overige 34 profclubs in Nederland stemden in juni in met het besluit om samen toe te werken naar een nieuwe, gezamenlijke voetbalorganisatie. De clubs uit de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie (CED) willen buiten de KNVB om fuseren. "Nu gaat het om de verdere uitwerking van de plannen", liet AZ-directeur Robert Eenhoorn eind juni weten in een reactie aan Voetbal International.

Het afstaan van een deel van de inkomsten uit Europees voetbal blijft dus het voornaamste struikelblok voorafgaand aan het gesprek tussen Ajax en De Jong. "Willen wij in Europa concurreren, dan moeten wij daar ook zelf de risico’s in nemen. Wij dragen als Ajax veel, verreweg het meest van alle clubs, bij aan de ECV en het Nederlandse voetbal, maar het houdt ook ergens op. We zien liever een goed onderbouwd plan hoe we samen kunnen groeien en echt de zesde competitie van Europa kunnen worden, dan een plan waarin staat hoe de Europese baten van Ajax verdeeld gaan worden", zo voegde Geelen daar onlangs aan toe.