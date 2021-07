‘Alles wat achter Kuipers en Makkelie zit komt niet hoger dan het dal’

Woensdag, 7 juli 2021 om 14:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:02

Het EK-succes van Björn Kuipers en Danny Makkelie heeft bij Dick Jol nog niet bepaald tot een jubelstemming geleid als het gaat over het Nederlandse scheidsrechtersgilde. De oud-scheidsrechter is allerminst te spreken over het niveau van de Nederlandse arbiters en vindt dat de scheidsrechters die momenteel niet in actie komen op het EK, in de verste verte niet in de buurt komen bij het niveau van Kuipers en Makkelie. Robert Maaskant vindt het op zijn beurt teleurstellend dat voormalig scheidsrechters zich vaak negatief uitlaten over hun collega's.

Makkelie heeft woensdagavond de leiding bij de tweede halve finale tussen Engeland en Denemarken, terwijl Kuipers zeer waarschijnlijk de finale toegewezen krijgt zondag. "Alle lof voor Makkelie en Kuipers, hoor", begint Jol nog positief in het Algemeen Dagblad "Ze lezen de wedstrijd goed, verstaan de kunst van het communiceren en het flexibel zijn. Maar laten we alsjeblieft niet overdrijven, zeg. Zo denderend is het niveau van onze scheidsrechters helemaal niet. Makkelie en Kuipers staan op de Mount Everest. Alles wat achter die twee komt, zal nooit hoger komen dan het dal. Ga de namen maar af. De Lindhouts, de Higlers en noem ze allemaal maar op; internationaal gaan ze nooit iets voorstellen."

De kritieken van Jol laten er geen twijfel over bestaan. "Onze scheidsrechters zijn poppen, die zich veel te veel laten leiden door de VAR", is de voormalig topscheidsrechter van mening. "En de enige die dit niet doet, Bas Nijhuis, slaat juist weer door naar de andere kant. Die bepaalt gewoon zijn eigen regels. En dat kan natuurlijk ook niet. Ik denk dat er qua opleiding en coaching nog heel veel moet gebeuren, willen we in de toekomst meer authentieke en onafhankelijke scheidsrechters zoals Makkelie en Kuipers krijgen. Voorlopig zie ik ze in elk geval niet."

Maaskant is het niet helemaal eens met Jol en ziet een patroon ontstaan. "Vanaf het moment dat scheidsrechters gestopt zijn met fluiten, zijn ze alleen maar negatief over hun wereldje", stelt Maaskant. "Makkelie en Kuipers zijn tijdens het EK de ultieme rolmodellen voor jonge scheidsrechters. Opeens zien talentvolle arbiters dat scheidsrechter-zijn een mooi vak is, dat het ook voor hen misschien wel mogelijk is om ooit op een eindtoernooi te staan. Het kan niet anders of het Nederlands voetbal gaat daar uiteindelijk de vruchten van plukken."