NOS keihard aangepakt: ‘Nota bene Van der Vaart moest dat zeggen’

Woensdag, 7 juli 2021 om 13:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:34

Televisierecensente Angela de Jong veegt woensdag de vloer aan met de NOS. De columniste van het Algemeen Dagblad hekelt de berichtgeving van de zender in de uren na de aanslag op Peter R. de Vries. De Jong is van mening dat concurrent RTL de zaken veel beter voor elkaar had nadat bekend was geworden dat de misdaadjournalist in Amsterdam door zijn hoofd was geschoten.

"Als het leven een voetbalwedstrijd was, zou ik schrijven dat RTL Nieuws dinsdagavond een eclatante overwinning behaalde op de NOS", zo opent De Jong haar bijdrage van woensdag. "De nationale nieuwsvoorziening kreeg alle hoeken van het veld te zien, werd afgedroogd, vernederd zelfs, in de verslaggeving rond de aanslag op Peter R. de Vries." De journaliste vindt het onbegrijpelijk dat de NOS de programmering niet aanpaste en gewoon verder ging met de voorbeschouwing op het halvefinaleduel op het EK tussen Italië en Spanje in Londen.

"Het was bij de NOS een paar regels in de staart van het Achtuurjournaal. Waarna Henry Schut (presentator van Studio Europa, red.) op rampenzender NPO 1 vrolijk ging zitten babbelen over Italië-Spanje en het nota bene Rafael van der Vaart was die moest zeggen dat hij in zijn hoofd totaal niet bezig was met de tactiek van Roberto Mancini of hoe het ging met Leonardo Spinazzola", zo velt De Jong een hard oordeel over de publieke zender. Het was dinsdagavond inderdaad snel duidelijk dat Van der Vaart duidelijk geraakt was door het nieuws over de aanslag op Peter R. de Vries.

Analist Ibrahim Afellay omschreef Giorgio Chiellini als een 'seriemoordenaar', waarop Van der Vaart gelijk reageerde. "Hij heeft het net over een seriemoordenaar", zei de oud-middenvelder in Studio Europa. "Weet je, er zijn ook belangrijkere dingen in het leven. We horen net allemaal over Peter R. de Vries, dat komt wel even binnen natuurlijk. Laten we alsjeblieft hopen dat het allemaal goedkomt. Er zijn dus belangrijkere dingen." Van der Vaart kreeg gelijk bijval van Schut. "Je hebt helemaal gelijk."

De Jong herhaalt op het einde van haar column nogmaals dat de NOS de plank dinsdagavond volledig heeft misgeslagen. Volgens haar trof de aanslag in Amsterdam namelijk 'het hele land'. "De NOS oordeelde echter dat een potje voetbal belangrijker was. Onbegrijpelijk, maar waar. Ze moeten zich daar rot schamen. Peter en ik verschilden regelmatig van mening, ook aan talkshowtafels. Maar ik weet zeker dat hij dit keer hetzelfde zou zeggen, in snoeiharde bewoordingen, als hij vanavond (woensdagavond, red.) ergens kon aanschuiven."