‘Gareth Bale informeert vrienden over einddatum als profvoetballer’

Woensdag, 7 juli 2021 om 12:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:20

Gareth Bale staat aan de vooravond van zijn laatste seizoen als profvoetballer, zo weet The Mirror te onthullen. De 32-jarige aanvaller, die met Wales tot de achtste finale van het EK reikte, gaat bij Real Madrid zijn laatste contractjaar in en is naar verluidt van plan om in 2022 af te zwaaien als clubspeler. Bale zou nog wél willen deelnemen aan het WK van volgend jaar, mits Wales zich daarvoor plaatst. De eindronde vindt plaats in Qatar in november en december 2022.

Volgens bovengenoemde Engelse krant heeft Bale al aan enkele vrienden en adviseurs verteld dat hij over twaalf maanden, nadat zijn verbintenis bij Real is afgelopen, niet op zoek gaat naar een nieuwe club. Ook de komst van Carlo Ancelotti als opvolger van Zinédine Zidane zou hem niet op andere gedachten kunnen brengen. Bale onderhield een stroeve werkrelatie met laatstgenoemde trainer, wat zelfs leidde tot een terugkeer bij Tottenham Hotspur als huurling. De routinier werd in 2013 door Real voor honderd miljoen euro overgenomen van the Spurs.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gareth Bale verschaft duidelijkheid over toekomst als international Wales

De aanvaller is niet van plan om zijn interlandloopbaan nu al stop te zetten. Lees artikel

Bale groeide bij Real nooit uit tot een onbetwiste basisspeler, al staat de teller inmiddels wel op 251 wedstrijden (105 doelpunten en 68 assists). De 96-voudig international van Wales veroverde met De Koninklijke maar liefst viermaal de Champions League. Hij had met twee treffers een groot aandeel in de eindzege van 2018, toen Liverpool in de finale met 3-1 werd verslagen. Daarnaast werd zijn prijzenkast aangevuld met twee Spaanse landstitels, eenmaal de Copa del Rey en tweemaal de Spaanse Supercup.

Dat Bale nog niet wil stoppen als international werd duidelijk na de 0-4 nederlaag tegen Denemarken in de achtste finale van het EK. De aanvaller van Wales liep op 26 juni gefrustreerd weg tijdens een interview met de BBC toen hij werd gevraagd naar zijn toekomst als international. In gesprek met het Welshe S4C verschaft hij echter wel duidelijkheid over de situatie. "Mensen stellen vaak domme vragen, maar natuurlijk speel ik graag voor Wales. Ik zal voor Wales blijven spelen tot ik stop als voetballer."