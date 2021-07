FC Twente stelt ultimatum en eist deze week duidelijkheid van Ajax

Woensdag, 7 juli 2021 om 11:41 • Laatste update: 11:44

FC Twente wil deze week van Ajax weten waar het aan toe is wat betreft Jurgen Ekkelenkamp. De middenvelder wordt al geruime tijd begeerd door de club uit Enschede, maar van een doorbraak kwam het tot dusver nog niet. Technisch directeur Jan Streuer van FC Twente is niet bereid om nog heel lang te wachten en wil deze week duidelijkheid van Ajax, zo laat hij weten tegenover TC Tubantia.

Ekkelenkamp kwam dinsdagavond tegen de amateurs van Quick'20 (1-1) de tweede helft in actie, maar of hij ook komend seizoen het shirt van de Amsterdammers draagt is nog maar zeer de vraag. Directeur voetbalzaken Marc Overmars probeert zijn tot medio 2022 lopende contract te verlengen, terwijl clubs uit Duitsland, België en Italië de jeugdinternational proberen over te nemen. Twente is een van de clubs uit de Eredivisie die loert op een huurconstructie en zocht al meerdere keren contact met Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"We willen deze week wel weten waar we aan toe zijn, anders moeten we doorschakelen", vertelt Streuer tegen bovengenoemd dagblad. "We hebben meer spelers op onze lijst staan, maar we willen niet wachten tot het einde van de voorbereiding." Als Ekkelenkamp besluit om zijn tot 2022 doorlopende contract bij Ajax niet te verlengen tot 2024, hopen naast Twente ook Vitesse en sc Heerenveen kans te maken op de diensten van de middenvelder. Ekkelenkamp speelde het afgelopen seizoen vijftien keer in de Eredivisie, vier keer in de Champions League en vier keer in de TOTO KNVB Beker.

Streuer gaf bovendien aan op zoek te gaan naar een vervanger voor Jody Lukoki. De kersverse aanwinst raakte maandag geblesseerd op de training en heeft een kruisbandblessure opgelopen. "Het klopt dat hij nog niet in optimale conditie was, maar als dat een kwestie van maanden geweest zou zijn, dan hadden we hem natuurlijk niet aangetrokken", verwijt Streuer zichzelf niets. "Je ziet vaak dat een speler die een tijdje voor zichzelf heeft getraind, een achterstand heeft. Dat was in zijn geval slechts een kwestie van tijd. Deze blessure staat daar ook helemaal los van."