‘Ik heb geen klagen over hoe Jörgensen zich opstelt richting Feyenoord’

Woensdag, 7 juli 2021 om 10:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:33

Het lijkt bij Feyenoord alles behalve een rustige transferzomer te worden. Steven Berghuis staat op het punt om naar Ajax te gaan en ook Nicolai Jörgensen is op weg naar de uitgang in Rotterdam-Zuid. Laatstgenoemde werd enkele weken geleden door trainer Arne Slot uit de selectie gezet nadat hij zijn vertrekwens kenbaar had gemaakt bij de clubleiding. Intussen lijkt het nog niet tot een doorbraak te komen, zo geeft technisch directeur Frank Arnesen aan in gesprek met Voetbal International.

De aanwezigheid van de Deense spits drukt behoorlijk op de Rotterdamse begroting, maar van een vertrek is op dit moment nog geen sprake. "Ik heb geen klagen over hoe Nico zich opstelt richting Feyenoord, maar we moeten wel een oplossing vinden", vertelt Arnesen tegen het voetbalweekblad. De technische man zag onder meer Naoufal Bannis terugkeren van een huurperiode bij FC Dordrecht. De spits kent tot dusver een succesvolle voorbereiding met doelpunten tegen AA Gent (1-1) en AEK Athene (3-1 winst). Ook Bryan Linssen, die afgelopen seizoen veelvuldig dienst deed als centrumspits, was trefzeker tegen de Griekse opponent.

Over de situatie rond Berghuis wil Arnesen niet te veel kwijt. De aanvoerder ontbreekt net als Jörgensen en Ridgeciano Haps op het trainingskamp in Oostenrijk momenteel. Berghuis staat op het punt de overstap te maken naar Ajax, maar ook in zijn geval is het nog niet tot een doorbraak gekomen. "Met dit dossier bemoei ik me niet, dat ligt bij de juristen", aldus Arnesen. "Steven is nu op vakantie en voordat hij terug is, zal er een oplossing moeten zijn. Als hij gaat, is het aan ons een goede vervanger te vinden. Daarop zijn we voorbereid."

Tegenover het vertrek van Berghuis en Jörgensen staan de mogelijke contractverlengingen van Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida. De onderhandelingen met Geertruida verlopen echter niet zoals gepland. "Maar als het lukt, hebben we met die twee jongens, Orkün Kökcü, Luis Sinisterra, Tyrell Malacia en Robert Bozeník die zijn kans gaat krijgen zes jonge spelers op het veld staan die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Dat is altijd ons doel geweest, die waarde te creëren op het veld. Dan heb je als club ook wat te bieden", besluit Arnesen.