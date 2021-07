Kim Holland: ‘Wesley Sneijder is van harte welkom bij ons op de casting’

Woensdag, 7 juli 2021 om 09:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:54

Als het aan Kim Holland ligt, zien we Wesley Sneijders binnenkort terug in de porno-industrie. Het spijt de pornoactrice dat gestopte voetballers in een mum van tijd niet meer de fysieke gesteldheid hebben die ze hadden tijdens hun actieve voetbalcarrière en denkt daar in het geval van Sneijder wel iets aan te kunnen veranderen. Sneijder fungeerde tijdens het Europees kampioenschap als analist bij de NOS en startte onlangs met de Sneijder Academy zijn eigen voetbalschool.

In een uitgebreid artikel in de Nieuwe Revu wordt Sneijder flink door het slijk gehaald door auteur Andries Jelle de Jong. "Toen hij rondom het huidige EK een aantal keren op tv verscheen, viel het velen op dat Wesley niet meer het sportieve postuur heeft van zijn topjaren als voetbalprof. Zeg maar gerust: Sneijdertje is een dikkertje geworden", aldus De Jong. "Zijn ontplofte postuur is momenteel onderwerp van gesprek, net als zijn gabberdansje in de TOTO-commercial én zijn vergeefse lijmpoging met Yolanthe Cabau."

Het tijdschrift is van mening dat het bij Sneijder enkel om de aandacht draait. De oud-international is na zijn actieve carrière niet bepaald uit beeld verdwenen en dat is ook De Jong opgevallen. "Zelfs het feit dat hij er tegenwoordig bij loopt als een volgepropte dwerg doordat hij niet in de lengte, maar wel in de breedte is gegroeid, lijkt hem niet te deren", vervolgt De Jong. "Misschien nog wel meer dan in zijn actieve spelersloopbaan staat Sneijder in het middelpunt van de belangstelling. Sneijdertje XS is Sneijder XXL geworden: het lijkt wel of Wesley Sneijder een hele Wesley Sneijder heeft opgegeten."

Ook Kim Holland is het nieuwe postuur van Sneijder niet ontgaan. "Dat gestopte voetballers vele kilo’s aankomen, zie je wel vaker", zegt de pornoactrice. "Ik kan dat niet zo goed verklaren. Die mannen zijn hun hele leven met sport bezig geweest en daarmee dus ook met hun lijf. Als de topsport dan stopt, waarom zou je dan ook stoppen met het verzorgen van je mooie sportieve lichaam?" Dat Sneijder enkele kilo's is aangekomen, hoeft volgens haar niet te betekenen dat hij per definitie buitenspel staat als pornoacteur. "Natuurlijk letten we bij het casten van mannen voor onze pornofilms wel op hoe ze eruit zien, maar we willen het liefst de gemiddelde man die een beetje leuk oogt."

"Ik hoor overal dat Nederland zwaarder is geworden; zelf ben ik eerder lichter geworden", vervolgt de pornoactrice. "Maar ik heb dan ook gezorgd voor voldoende alternatieve lichaamsbeweging, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat ontbrak er bij Wesley misschien de afgelopen tijd aan, gezien zijn breuk met Yolanthe. Nee, ik zie hem niet gauw opdoemen in een van onze pornofilms, maar hij is natuurlijk wel van harte welkom op een van onze castings. Zijn geringe lengte is daarbij geen probleem, we hebben ook genoeg kleine mannen met grote jannen. Waarschijnlijk zou Wesley bij ons zoveel seks krijgen, dat de pondjes er bij hem afvliegen!"