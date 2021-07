Feyenoord presenteert nieuw uittenue: geel clublogo op grijs shirt

Woensdag, 7 juli 2021 om 09:02 • Yanick Vos

Feyenoord heeft woensdag het nieuwe uittenue voor komend seizoen gepresenteerd. De Rotterdammers gaan in de jaargang 2021/22 uitwedstrijden spelen in een grijs shirt met gele accenten. Het broekje is overwegend geel, terwijl de kousen grijs zijn met gele accenten. Op de clubwebsite van Feyenoord is het nieuwe shirt in volwassen maten te koop voor negentig euro.

De gele accenten komen in het hele tenue terug. Ook het logo en de naam van de sponsor zijn geel. De ploeg van trainer Arne Slot zal het nieuwe uittenue van Adidas woensdagavond voor het eerst dragen in de besloten oefenwedstrijd tegen FC Zürich.

In een eerder stadium presenteerde Feyenoord al een exclusief 'Full Support' uitshirt voor het seizoen 2021/22. Seizoenkaarthouders die geen geld terugvroegen voor misgelopen thuiswedstrijden ontvingen dat felgroene shirt en de Rotterdammers zullen daar eveneens uitwedstrijden in gaan spelen.