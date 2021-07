Ziggo Sport verliest na Formule 1 ook rechten Premier League

Woensdag, 7 juli 2021 om 08:35 • Yanick Vos • Laatste update: 09:03

De Premier League zal vanaf volgend jaar niet meer te zien zijn bij Ziggo Sport. De Nordic Entertainment Group heeft namelijk exclusief de rechten bemachtigd en gaat de Engelse topcompetitie zes jaar lang uitzenden, van 2022 tot 2028. Het is een nieuwe klap voor de betaalzender, die eerder ook al de rechten van de Formule 1 kwijtraakte.

Het Scandinavische media- en entertainmentbedrijf maakt woensdagochtend bekend dat het de Premier League zes jaar lang gaat streamen via Viaplay, de nieuwe streamingsdienst van het bedrijf. De competitie wordt door de dienst uitgezonden in Nederland, Polen, Estland, Letland en Litouwen. Naast de rechten voor de Premier League en Formule 1, heeft de Nordic Entertainment Group ook de rechten van de Bundesliga.

De NENT Group meldt dat het van 2022 tot 2028 380 Premier League-wedstrijden per seizoen gaat uitzenden. De organisatie had de Premier League-rechten al in Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen en voegt daar nu dus vijf landen aan toe. Viaplay wordt in Nederland in het eerste kwart van 2022 gelanceerd. Behalve voetbal en Formule 1 wordt ook PDC darts uitgezonden via het kanaal.