Luis Enrique maakt diepe buiging: ‘Dit deed zelfs Andrés Iniesta niet’

Woensdag, 7 juli 2021 om 07:52 • Yanick Vos • Laatste update: 08:03

De achttienjarige Pedri heeft dinsdagavond grote indruk gemaakt in de halve finale van het EK. De talentvolle Spaans international deed vrijwel alles goed tegen Italië en kreeg na afloop van ook de complimenten van Luis Enrique. De bondscoach baalt van de uitschakeling, maar kon het na afloop niet laten om de Barcelona-middenvelder de hemel in te prijzen.

Pedri speelde zich onder Luis Enrique in de basis en bewees dinsdag op Wembley zijn waarde. In de reguliere speeltijd kwamen al zijn 55 passes aan bij een ploeggenoot. In de eerste helft zette hij Mikel Oyarbazal vrij voor Gianluigi Donnarumma, maar door een belabberde aanname van de Spaanse aanvaller bleef een grote kans uit. In totaal kwam de aanvallende middenvelder tot 67 passes in 120 minuten, waarbij hij een passnauwkeurigheid van liefst 97 procent liet noteren.

“Wat Pedri heeft gedaan tijdens dit EK, op achttienjarige leeftijd, heeft nog nooit iemand gedaan op een groot eindtoernooi. Zelfs Don Andrés Iniesta niet”, sprak de bondscoach na afloop van de verloren strafschoppenserie lovend over het Barcelona-talent. “Zijn prestaties, de manier waarop hij de wedstrijd leest, hoe hij ruimtes vindt, zijn kwaliteit, zijn persoonlijkheid… Ik heb zoiets nog nooit gezien. Het is iets dat alle logica te boven gaat.”

Italie kwam dinsdagavond op voorsprong door een doelpunt van Federico Chiesa. Invaller Álvaro Morata trok de stand vervolgens gelijk. Omdat er in de verlenging niet gescoord werd, liep het uit op een strafschoppenserie. Via Manuel Locatelli en Dani Olmo misten beide landen hun eerste penalty’s. Namens Spanje miste uiteindelijk Morata, waarna Jorginho de beslissende strafschop benutte en Italie naar de finale schoot. In de eindstrijd neemt het team van Roberto Mancini het op tegen de winnaar van de halve finale tussen Engeland en Denemarken (21.00 uur).