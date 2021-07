Copa América krijgt droomfinale na heldenrol Emiliano Martínez

Argentinië heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa América. Het Zuid-Amerikaanse eindtoernooi krijgt daarmee zijn droomfinale, daar Brazilië zich een dag eerder al verzekerde van een plek in de eindstrijd. Het team van bondscoach Lionel Scaloni had het niet makkelijk met Colombia; in het Estádio Mané Garrincha stond het na negentig minuten 1-1 en liep het uit op strafschoppen.

Met Nicolás Tagliafico in de basis en Lisandro Martínez negentig minuten op de bank kwam Argentinië sterk uit de startblokken. Lionel Messi was ongrijpbaar en zorgde in de openingsfase voor veel dreiging. Na zeven minuten gaf hij aan op Lautaro Martínez, die raak schoot in de verre hoek. Het betekende voor Messi zijn vijfde assist op deze Copa América, terwijl hij zelf topscorer is met vier doelpunten. Tot dusver is de transfervrije aanvaller betrokken bij 82 procent van alle Argentijnse doelpunten (11) op deze Copa-editie.

#CopaAmérica ?? ¡Gran combinación! Lionel Messi se la cedió a Lautaro Martínez para el 1-0 de Argentina en Brasilia ???? Argentina ?? Colombia ????#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/u7A9teS9HO — Copa América (@CopaAmerica) July 7, 2021

Colombia zette aan en zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker. William Barrios raakte via het been van Giovanni Lo Celso de paal, waarna uit de daaropvolgende corner Yerry Mina met een kopbal de lat raakte. De gelijkmaker kon niet uitblijven en viel uiteindelijk na een uur spelen. Het was Luis Díaz die vanuit een lastige hoek doelman Emiliano Martínez het nakijken gaf. Beide ploegen kregen kansen om de wedstrijd in hun voordeel te beslissen. Vlak voor het einde van de wedstrijd raakte Messi de paal.

Na negentig minuten spelen gingen beide partijen direct over tot strafschoppen. In deze serie groeide doelman Martínez uit tot de held van Argentinië. Hij keerde de penalty’s van Davinson Sánchez, Yerry Mina en Edwin Cardona. Omdat namens de Argentijnen alleen Rodrigo De Paul niet raak schoot, is het Argentinie dat zich aanstaande zondag (02.00 uur Nederlandse tijd) mag opmaken voor de finale tegen Brazilië.