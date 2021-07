Erik ten Hag relativeert blamage: ‘Maar natuurlijk is het slecht’

Dinsdag, 6 juli 2021 om 21:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:53

Ajax wist dinsdagavond verrassend niet te winnen van Quick'20 (1-1), maar Erik ten Hag hecht niet al te veel waarde aan de kleine blamage. De trainer van de Amsterdammers wijst onder meer op de vele jongelingen die hij noodgedwongen moest inzetten. Veel dragende krachten ontbraken nog bij Ajax vanwege hun interlandverplichtingen deze zomer.

"Dit is voorbereidingsvoetbal", reageert Ten Hag voor de camera van ESPN na het verrassende gelijkspel. "Natuurlijk is dit slecht, dat is duidelijk. De uitvoering is slecht, het vele kansen missen, dat is matig tot slecht. En dat je dan ook nog een goal toestaat, dat is ook slecht. Dat is duidelijk, maar voorbereidingsvoetbal doet er uiteindelijk niet zo veel toe."

"Dit kan gebeuren, want wij spelen met heel veel jonge spelers", geeft Ten Hag een verklaring. Ajax speelde met veel spelers uit het beloftenelftal, zoals Youri Regeer, Youri Baas, Kian Fitz-Jim en Kristian Hlynsson. "We speelden met twee combinatie-elftallen. Sommige spelers hebben nog niet vaak met elkaar op het veld gestaan en andere jongens zijn net ingestroomd. We hebben pas een paar dagen training in de benen. Het was allemaal heel onwennig."

Ten Hag legt uit hoe de komende weken eruitzien bij Ajax. "We gaan aan onze speelwijze werken, maar natuurlijk ook aan de conditionele opbouw. We hebben een aantal trainingen in de benen. Ook een aantal zware, maar daar moeten ze mee om kunnen gaan. Ik ga de selectie beoordelen: waar kunnen we mee verder en waarmee niet. Vandaag heb ik weer bepaalde dingen kunnen zien en beoordelen, daar ga ik mee verder."

Tot slot wordt Ten Hag gevraagd naar de toestand van Enric Llansana, die vroeg in de wedstrijd ongelukkig in botsing kwam met ploeggenoot en doelman Jay Gorter. "Ik weet nog niet hoe het met hem gaat", zegt de oefenmeester. "We moeten de diagnose nog even afwachten." Llansana kreeg een nekbrace aangebracht en werd per brancard naar het ziekenhuis gebracht.