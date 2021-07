FC Twente ziet Lukoki nog voor debuut wegvallen met zware blessure

Dinsdag, 6 juli 2021 om 20:50 • Jeroen van Poppel

Jody Lukoki moet zijn debuut bij FC Twente minimaal maanden uitstellen. De 28-jarige vleugelspits, die transfervrij werd ingelijfd, heeft dinsdag op de training een zware knieblessure opgelopen. Het gaat volgens Leon ten Voorde van TC Tubantia om een kruisbandblessure, al weet hij de precieze aard niet.

Lukoki vertrok in april van dit jaar bij het Turkse Yeni Malatyaspor en zat daarna enkele maanden zonder club. Op 29 juni werd de rechtsbuiten transfervrij ingelijfd door FC Twente. Lukoki kwam binnen met een fysieke achterstand en er werd een plan opgesteld om weer wedstrijdfit te worden. De aanvaller zou dinsdagavond tegen HSC’21 zijn eerste minuten maken, maar het liep dus anders.

Het is voor het eerst in zijn carrière dat Lukoki een zware blessure oploopt. De aanvaller brak door vanuit de jeugdopleiding bij Ajax, maar wist geen vaste waarde te worden. Via PEC Zwolle kwam hij terecht bij Ludogorets, waar hij tussen 2015 en 2020 vijf vrij succesvolle jaren kende. FC Twente is deze zomer overigens actief op de transfermarkt en lijfde voor dezelfde positie als Lukoki doorgaans invult ook Virgil Misidjan en Václav Cerny in.