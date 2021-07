Peter R. de Vries door het hoofd geschoten in Amsterdam

Dinsdag, 6 juli 2021 om 20:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:41

Peter R. de Vries is dinsdagavond neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, zo meldt Het Parool. De misdaadjournalist, die ook actief is als zaakwaarnemer in het voetbal, is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de berichtgeving is De Vries door het hoofd geschoten.

De Vries was dinsdagavond te gast bij het televisieprogramma RTL Boulevard. Omstreeks half acht, toen het programma net afgelopen was, werd de journalist buiten de studio neergeschoten. De Politie Eenheid Amsterdam heeft een opsporingsbericht op Twitter geplaatst. "Meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen en de politie is nog op zoek naar de verdachte(n)", schrijft de politie. Er circuleren op internet filmpjes, waarop te zien is dat De Vries zwaar gehavend en met een hoofdwond op straat ligt.

Op de Lange Leidsedwarsstraat is zojuist een man neergeschoten. Meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen en de politie is nog op zoek naar de verdachte(n). Verdere informatie volgt. Heeft u iets gezien of informatie? Bel 112. — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) July 6, 2021

'Bronnen in advocatenkringen' zeggen tegenover de NOS dat er vijf schoten zijn gelost. De politie is in de omgeving op zoek naar een lichtgetinte man met een tenger postuur, een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet. Mensen wordt gevraagd om hem niet zelf te benaderen en alarmnummer 112 te bellen als ze hem zien.

In De Oranjezomer werd dinsdagavond logischerwijs geschokt gereageerd op de berichtgeving. "Uit de filmpjes die worden rondgestuurd kun je opmaken dat het er heel slecht uitziet", zegt presentator Wilfred Genee. "Daarop zie je iemand die door zijn hoofd is geschoten en eigenlijk geen beweging meer maakt. Wat moeten we hier nu over zeggen? Het feit dat het gefilmd wordt vind ik ook ongelofelijk, eerlijk gezegd. Dat die filmpjes nu ook al rond gaan, en zo..."

Johan Derksen heeft een soort haatliefdeverhouding met De Vries. "Maar ik kon de laatste tijd heel goed met hem opschieten", zegt de analist. "Als hij niet in een discussie zit, dan is het een relaxte man met humor. En een echte voetballiefhebber, een Ajacied, hè." Derksen beseft dat de dreiging steeds groter wordt. "Ik heb een keer gezegd, en dat was een foute opmerking, dat Turkije een kutland is. Ik had moeten zeggen: die president (Recep Tayyip Erdogan, red.) heeft er een kutland van gemaakt. Dat was een fout. Dan krijg je meteen bescherming. Toen reden de bewakers met me mee tot Zwolle."

Derksen denkt na over de mogelijke achtergrond van de schietpartij. "Peter had natuurlijk over alles en iedereen een mening en hij was een vertrouwensman van die kroongetuige (Nabil B., red.). En die kroongetuige had natuurlijk een hele hoop vijanden, hoewel Ridouan Taghi altijd gezegd heeft dat Peter van hem niks te vrezen heeft. Ik weet niet of hij vanuit Vught (waar Taghi vastzit, red.) ook nog aan touwtjes kan trekken..."

