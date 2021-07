Ten Hag hoopvol op verrassing bij Ajax: ‘Het hoeft niet dé parel te zijn’

Dinsdag, 6 juli 2021 om 19:05 • Yanick Vos

Ajax laat Dusan Tadic niet naar AC Milan gaan, zo benadrukte Erik ten Hag dinsdagavond in gesprek met ESPN. De Servische aanvoerder van de Amsterdammers werd vorige week door Italiaanse media in verband gebracht met een transfer naar het San Siro. Ten Hag zegt zich niet druk te maken om de geruchten. “Ik word pas ongerust als dit soort geruchten er niet meer zijn.”

Ten Hag kijkt er naar eigen zeggen niet vreemd van op dat diverse Ajax-spelers in verband worden gebracht met buitenlandse clubs. “We hebben hele goede spelers en die zijn alleen maar beter geworden”, zei hij voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen Quick’20 in Oldenzaal. “We hebben goed gepresteerd de afgelopen drie jaar en dat betekent gewoon dat je in het blikveld komt van de grotere clubs. Dus het is een compliment voor wat we gedaan hebben.”

De trainer liet weten dat hij en directeur voetbalzaken Marc Overmars niet in actie hoefden te komen nadat er vorige week sprake zou zijn geweest van Italiaanse interesse in Tadic. “Dat hoeft niet, want Tadic gaat niet, die blijft hier”, aldus Ten Hag, die niets wilde loslaten over de interesse in Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis. “Zoals ieder jaar gaan we niet in op namen. Op het moment dat wij nieuws hebben komen we het brengen en nodigen we jullie allemaal uit.”

Verslaggever Aletha Leidelmeijer gaf niet op en vroeg Ten Hag of hij Berghuis zou kunnen gebruiken. “Daar ga ik niet op in”, zei Ten Hag. “Natuurlijk, wij willen beter. We zijn aan het kijken: waar kun je je selectie versterken? We willen in ieder geval deze groep die we hebben bij elkaar houden. En we willen ook wat frisheid toevoegen. Want we willen beter en we zullen ook beter moeten, want we zijn heel ambitieus. We zijn gedreven, zeker de spelers, maar natuurlijk ook de hele club. We zijn drie jaar op rij de nummer één van Nederland. Dat betekent ook dat de concurrentie niet slaapt. Wij zullen ook beter moeten.”

Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen is Ajax momenteel op trainingskamp. Omdat verschillende internationals nog van hun vakantie genieten of nog in actie komen namens hun land, nam Ten Hag meerdere talenten mee naar De Lutte. De trainer hoopt dat een of meerdere spelers voor een verrassing zorgt. “Deze fase is ideaal om veel jonge spelers mee te nemen. Om ze te bekijken en te beoordelen. Ze de wetten van het eerste elftal te laten ervaren. We hopen dat er een verrassing uitkomt.”

De afgelopen jaren werd Ten Hag door verschillende spelers verrast in de voorbereiding. “In het eerste jaar was het Mazraoui, in het tweede jaar was het Dest en het derde jaar Rensch. Dus ja, ik ben hoopvol. We hebben heel veel goede spelers bij ons. Het hoeft niet altijd dé parel te zijn. Het kan soms een hele nuttige speler zijn die je nodig hebt in je elftal, die ineens boven komt drijven. Dus ik laat me verrassen.”