Erik ten Hag niet beschikbaar voor Oranje: ‘Dat kan niet’

Dinsdag, 6 juli 2021 om 18:24 • Yanick Vos • Laatste update: 18:31

Erik ten Hag noemt een baan als bondscoach van Oranje ‘heel aantrekkelijk’. In gesprek met ESPN benadrukt de Ajax-trainer echter dat hij op dit moment niet beschikbaar is, daar hij onder contract staat in Amsterdam. Ooit zou hij wel graag aan de slag gaan als trainer van het Nederlands elftal. “Wie zou dat niet willen? Het is een eervolle baan, dat is duidelijk.”

Voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen Quick’20 werd Ten Hag gevraagd naar het eventuele bondscoachschap, daar Frank de Boer na het teleurstellende EK is opgestapt. “Dat kan niet, want ik heb bij Ajax getekend”, zo klonk het antwoord van de Ajax-trainer, die besloot in te gaan op de situatie van Oranje. “Het is natuurlijk heel aantrekkelijk, het Nederlands elftal. Zeker omdat ik met 75 procent van de spelers een verleden heb, daar heb ik mee gewerkt.”

Ten Hag denkt dat Oranje met de huidige selectie tot veel in staat kan zijn. “Het zijn heel goede spelers, dus als dat een goed team vormt dan kun je daar ontzettend veel mee bereiken. Het zou heel aantrekkelijk zijn, maar dat kan niet. Want ik ben bij Ajax”, aldus Ten Hag, die de vraag kreeg of hij verleid zou kunnen worden door de KNVB. “Nee, want ik heb hier voor een jaar bijgetekend. Dus dat ziet er niet in. Nee, echt niet.”

De 51-jarige trainer ziet bij Oranje veel ‘jonge jongens’. “Als dat een team vormt, dan kunnen ze ongelofelijk goed presteren. Dan kunnen ze zich meten met de beste van de wereld”, vervolgde de trainer, die benadrukte dat hij in de toekomst graag aan de slag zou gaan als bondscoach. Eerder gaf Henk ten Cate al aan dat hij niet beschikbaar is als opvolger voor De Boer. Giovanni van Bronckhorst liet bij de NOS weten dat hij daarentegen wel beschikbaar is.