Aad de Mos verrast op Instagram met gesprek met oud-pupil Ronaldo

Dinsdag, 6 juli 2021 om 17:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:51

Aad de Mos blikt op zijn Instagram-account regelmatig vooruit op EK-wedstrijden. Dinsdagmiddag heeft de trainer in ruste met oud-spits Ronaldo een opvallende gast in zijn korte filmpje. De Mos was trainer van PSV, toen de Eindhovenaren in de zomer van 1994 het destijds zeventienjarige toptalent naar Nederland haalden.

"Ik sta hier met een ontdekking, toen hij zeventien jaar was bij Cruzeiro", zo leidt De Mos vanaf zijn vakantieadres op Ibiza het gesprek met de inmiddels 44-jarige Ronaldo in. "Lionel Messi is een grote speler, Cristiano Ronaldo is een grote speler, Diego Maradona... Maar qua talent is de grootste op aarde ooit tot nu toe in het voetbal Ronaldo Luís Nazário de Lima."

"Dankjewel, dankjewel", reageert Ronaldo in het Nederlands. Daarna vervolgt De Mos het gesprek in het Engels. "Hoe zie jij de EK-finale?", waarna Ronaldo zegt: "Er is vanavond een grote wedstrijd tussen Italië en Spanje. Ik houd van beide landen. Italië is altijd sterk als ze verder komen in het toernooi. Wie er gaat winnen? Spanje speelt heel, heel goed. Ze hebben dertien keer gescoord in vijf wedstrijden, dus ik denk Spanje", aldus de Braziliaan. De Mos sluit het gesprek af met zijn eigen voorspelling: "Ik zeg Italië."