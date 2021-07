Kamaldeen Sulemana laat zich zien bij oorwassing voor Vitesse

Dinsdag, 6 juli 2021 om 17:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:30

Vitesse heeft ook de derde oefenwedstrijd tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen verloren. Na nederlagen tegen AEK Athene (1-3) en Lokomotiva Zagreb (1-3) bleek dinsdagmiddag ook FC Nordsjaelland te sterk. De nummer vijf van het afgelopen seizoen in Denemarken won een wedstrijd van driemaal veertig minuten in Delden met 0-5. Het veelbesproken Ajax-doelwit Kamaldeen Sulemana maakte het derde doelpunt voor Nordsjaelland.

Al in de derde minuut kwam Nordsjaelland op voorsprong, doordat Simon Adingra profiteerde van slordig balverlies van Jacob Rasmussen. Ibrahim Sadiq maakte er kort na het begin van het tweede blok 0-2 van. Sulemana, de spelmaker van Nordsjaelland, sloeg in de slotfase van het tweede blok toe. Hij ontving de bal vlak voor het doel, omspeelde keeper Jeroen Houwen en rondde af. Het effectieve Nordsjaelland vergrootte de marge in de openingsfase van het laatste blok: Oliver Antman zorgde in de rebound na een schot tegen de paal voor de 0-4 en Emeka Nnamani maakte er 0-5 van.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is voorlopig nog de vraag of Ajax erin slaagt Sulemana vast te leggen. De negentienjarige aanvaller is onlangs gespot in het stadion van het geïnteresseerde Stade Rennes, zei journalist Mike Verweij van De Telegraaf zaterdag. Sulemana was woensdag 23 juni nog in Amsterdam voor de medische keuring, maar zover kwam het niet. "Hij had ineens twee dagen uitstel gevraagd", weet Verweij. "Opeens was hij terug naar Denemarken en nu duikt hij op in Rennes." Ajax heeft volgens Verweij een akkoord met Nordsjaelland over te betalen transfersom van vijftien miljoen euro.