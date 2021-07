Toni Kroos krijgt flinke trap na: ‘Zijn passes zijn als zijn kapsel’

Dinsdag, 6 juli 2021 om 16:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:23

Lothar Matthäus lijkt een slachtoffer te hebben gevonden om het teleurstellend verlopen Europees kampioenschap aan te kunnen wijten. De oud-international en legende wijst met de beschuldigende vinger naar Toni Kroos, nu de middenvelder van Real Madrid heeft besloten een punt te zetten achter zijn loopbaan als Duits international. In een column in BILD heeft Matthäus geen goed woord over voor de prestaties van Kroos bij de Duitse nationale ploeg.

"Hij vindt zichzelf beter dan ik", meent Matthäus. "Het is niets persoonlijks. Ik feliciteer hem met alles wat hij heeft bereikt bij Real Madrid en in het nationale team. Ik neem mijn petje af voor zijn carrière en zijn prestaties in het algemeen. Toni is een geweldige en elegante speler, maar zijn prestaties bij het Europees kampioenschap waren zeer teleurstellend. Hij heeft het elftal geen moment op sleeptouw kunnen nemen." Duitsland eindigde als tweede in de poule achter Frankrijk, maar ging vervolgens in de achtste finales teleurstellend onderuit tegen Engeland (2-0).

Kroos had voor het EK al besloten dat het toernooi zijn laatste kunstje als international zou zijn. Een mooie gelegenheid voor Matthäus om de 106-voudig international een trap na te geven. "Ik miste de passie, het vuur en de dieptepasses", vervolgt Matthäus zijn relaas. "Zijn korte passes en breedtepasses zijn als zijn kapsel: mooi en op maat, helemaal correct. Maar dat vertraagt het spel en neemt zijn spelvreugde weg. Er waren te veel breedtepasses, hij stond veel te ver naar achteren. Spelen met een driemansdefensie, dat heeft geen zin." Kroos veroverde in 2014 met Duitsland de wereldbeker door in de finale af te rekenen met Argentinië. Het betekende de vierde wereldtitel voor Duitsland.

Met zijn besluit hoopt Kroos zich volledig te kunnen richten op zijn 'doelen bij Real Madrid'. Ook wil hij meer tijd voor zijn gezin vrijmaken. "Ik had heel graag gezien, en ik heb er alles voor gedaan, dat het uiteindelijk 109 wedstrijden zouden zijn, aangevuld met de Europese titel", schreef de middenvelder. "Als vader en als echtgenoot wil ik er zijn voor mijn vrouw en drie kinderen. Het was een grote eer om zo lang dit shirt te mogen dragen. Ik heb dat met passie en trots gedaan. Dank aan alle fans die me hebben toegejuicht en applaudisseerden voor me. En dank voor alle critici voor de extra motivatie."