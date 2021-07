Veerman en Jansen spreken elkaar tegen om aanvoerderschap Heerenveen

Dinsdag, 6 juli 2021 om 15:33 • Laatste update: 15:48

Nog voordat het nieuwe Eredivisieseizoen van start is gegaan, lijkt het eerste relletje bij sc Heerenveen zich al aan te dienen. Onderwerp van gesprek is het aanvoerderschap. Vorig seizoen zat de band om de arm bij Henk Veerman, maar daar leek de aanvaller zich niet altijd prettig bij te voelen. Veerman besloot daarop de band in te leveren bij trainer Johnny Jansen, waarna maandagavond tijdens de eerste oefenwedstrijd van het seizoen ineens twee nieuwe gezichten zich ontfermden over het aanvoerderschap.

In de met 3-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Jong FC Utrecht koos Jansen voor Pawel Bochniewicz en Rodney Kongolo als aanvoerder. "Na het seizoen heb ik bij de trainer aangegeven dat hij misschien beter op zoek kon naar een andere aanvoerder", vertelde Henk Veerman vanuit het trainingskamp aan Voetbal International. "Het was vorig seizoen gewoon niet goed genoeg. Vervolgens heb ik tegen de trainer gezegd: 'Als jij het gevoel hebt dat dat aan de aanvoerder ligt, dan staat het je vrij een ander te kiezen.' Zodoende heb ik gezegd dat ik de band graag overgeef aan iemand anders."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jansen ontkent op zijn beurt dat de band komend seizoen aan de neus van Veerman voorbij gaat. Opvallend is dat het tweetal elkaar daarmee tegenspreekt. "We willen nieuwe energie in de groep brengen", aldus de oefenmeester. "Nu droegen Rodney en Pawel de band, misschien geef ik 'm volgende week wel weer aan twee anderen. Ik wil zien welke nieuwe dynamieken er in de groep ontstaan en vervolgens kiezen we een vaste aanvoerder. Dat zou uiteindelijk ook gewoon Henk kunnen zijn."

Volgens Veerman lagen de onderlinge verwachtingen over het aanvoerderschap afgelopen seizoen niet op één lijn. "Er zijn mensen die zeggen dat je iets speciaals moet brengen als je aanvoerder bent", gaat Veerman verder. "Ik vind dat dus niet, ik ben altijd gewoon wie ik ben. Ik ben niet het type dat bij medespelers op de koffie gaat, maar als ik nodig ben, sta ik er wél. Maar als de ideeën over de invulling van het aanvoerderschap vervolgens gaan botsen, ben ik de eerste om te zeggen dat een ander het moet gaan doen. Als het team daarmee geholpen is, vind ik dat helemaal prima."