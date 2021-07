Morata én Moreno op de bank bij Spanje in kraker tegen Italië

Dinsdag, 6 juli 2021 om 19:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:58

De opstellingen van Italië en Spanje voor de onderlinge halvefinalewedstrijd op het EK zijn bekend. De kraker begint dinsdagavond om 21.00 uur op Wembley. De winnaar treedt zondag in de finale aan tegen Engeland of Denemarken. De Spaanse spitsen Álvaro Morata en Gerard Moreno zitten op de bank. Luis Enrique kiest voor een voorhoede bestaande uit Ferrán Torres, Dani Olmo en Oyarzabal.

Italië raakte sterspeler Leonardo Spinazzola vorige week kwijt door een gescheurde achillespees: de linksback viel in de kwartfinale tegen België uit, staat maandenlang aan de kant en wordt dinsdagavond vervangen door Emerson Palmieri. Het is voor Emerson zijn tweede basisplaats op het EK, nadat hij in de afsluitende groepswedstrijd tegen Wales (1-0) al meedeed. Aan de andere flank van de defensie kan Mancini weer beschikken over Alessandro Florenzi. De rechtsback hield een blessure over aan de eerste groepswedstrijd tegen Turkije en werd vervolgens vervangen door Giovanni Di Lorenzo, die dinsdagavond opnieuw het vertrouwen krijgt en aan de aftrap verschijnt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het grootste twijfelgeval bij Spanje was Pablo Sarabia. De aanvaller liep vrijdag tijdens de kwartfinale tegen Zwitserland een blessure op en werd halverwege afgelost door Dani Olmo. Tijdens de persconferentie van maandag gaf Luis Enrique al aan dat Sarabia 'niet fit' is. Verder kende Spanje weinig serieuze blessureproblemen, maar men moet zich na twee opeenvolgende wedstrijden van 120 minuten wel zorgen maken om de vermoeidheid van de spelers. Centrumverdediger Aymeric Laporte, de enige Spanjaard die nog geen minuut miste op het EK, trainde in het weekend individueel in de sportschool. Hij is echter wel inzetbaar en start vanuit de basis. Eric García krijgt achterin de voorkeur boven Pau Torres.

Opstelling Italië: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Opstelling Spanje: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Eric García, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Dani Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal.