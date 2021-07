Rangnick slaat topclubs af en gaat voor opmerkelijk avontuur

Dinsdag, 6 juli 2021 om 14:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:55

Ralf Rangnick heeft een nieuwe club gevonden. De vorig jaar bij het Red Bull-concern vertrokken oud-trainer gaat aan de slag bij Lokomotiv Moskou. De Russische club heeft de komst van de 63-jarige Rangnick dinsdag wereldkundig gemaakt en schrijft dat de Duitser aan de slag gaat als hoofd sport en ontwikkeling. Rangnick heeft een contract getekend voor drie seizoenen bij de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Russische competitie.

Rangnick gaat zich bij Lokomotiv bezighouden met een breed scala aan werkzaamheden, waaronder de strategische planning en de jeugdopleiding. De Russische club is zeer content met de komst van Rangnick. "Hij is een van de beste specialisten ter wereld op het gebied van voetbaleducatie en -ontwikkeling van spelers, het bouwen van een systeem waar gewerkt kan worden aan professionele groei en motivatie voor jonge voetballers", valt te lezen op de website van de club.

Als trainer staat Rangnick bekend om zijn werk bij onder meer Schalke 04, TSG Hoffenheim en RB Leipzig. Bij Schalke was hij het meest succesvol en won hij in het seizoen 2010/11 de Duitse beker en in 2011 de Duitse Supercup. In juni 2012 tekende Rangnick een contract bij het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Hij kreeg er de functie van sportief directeur, terwijl hij landgenoot Roger Schmidt aannam als trainer. Daaropvolgend bleef Rangnick een aantal jaren behouden voor het Red Bull-concern en was hij jaren werkzaam voor RB Leipzig.

De voorbije weken werd zijn naam veelvuldig in verband gebracht met een aantal clubs, waaronder Tottenham Hotspur en Schalke. De Duitser geldt als de architect van het moderne voetbalimperium en stuwde in verschillende functies zowel Red Bull Salzburg als RB Leipzig omhoog. Na zijn vertrek bij Leipzig leek hij even aan de slag te gaan bij AC Milan in een dubbelfunctie, maar door die samenwerking ging afgelopen zomer op het laatste moment een streep. Ook werd zijn naam in verband gebracht met het bondscoachschap bij Duitsland, maar de Duitse voetbalbond koos voor Hansi Flick.