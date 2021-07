De bizarre reden waarom Tonali niet 17 maar 16,9999 miljoen euro kost

Woensdag, 7 juli 2021 om 01:00 • Yanick Vos • Laatste update: 23:02

Een merkwaardig bericht deze week in de Italiaanse media: Sandro Tonali maakt definitief de overstap van Brescia naar AC Milan voor een bedrag van 16,9999 miljoen euro. Het opvallende bedrag heeft alles te maken met bijgeloof. Na onderhandelingen kwamen beide clubs uit op een bedrag van zeventien miljoen euro, alleen wordt dat in Italië gezien als een ongeluksgetal.

De 21-jarige Tonali wordt in Italië gezien als een van de meest talentvolle middenvelders. Het jeugdproduct van Brescia werd de afgelopen jaren dan ook veelvuldig in verband gebracht met de grootste clubs uit de Serie A. De strijd om de handtekening van de viervoudig Italiaans international werd vorig jaar uiteindelijk gewonnen door AC Milan. De club uit Milaan troefde naar verluidt onder meer clubs als Internazionale en Juventus af en huurde hem in eerste instantie voor een seizoen voor een bedrag van 10 miljoen euro. Italiaanse media meldden destijds dat Milan een koopoptie ter waarde van 15 miljoen euro had bedongen. Door variabele bonussen kan het totale bedrag voor Brescia nog oplopen met 10 miljoen euro, waardoor het totaalbedrag zou uitkomen op 35 miljoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

AC Milan wil graag gebruikmaken van de optie om Tonali definitief over te nemen van de club uit de Serie B. Echter, de clubleiding zag het niet meer zitten om het afgesproken bedrag neer te tellen. Er werd opnieuw onderhandeld over de transfersom en een nieuwe deal kwam op tafel. Beide clubs kwamen uit op een vaste transfersom van zeventien miljoen euro, een bedrag dat via diverse bonussen nog verder kan oplopen. Brescia-eigenaar Massimo Cellino was daar alleen niet mee akkoord. Hij heeft besloten om Milan een kleine korting te geven op Tonali. De middenvelder gaat volgens transferexpert Gianluca Di Marzio voor 16,9999 miljoen euro over naar het San Siro. De reden? Cellino is bijgelovig en 17 is een ongeluksgetal in Italië.

Waar in de meeste landen het getal 13 bekendstaat als ongeluksgetal, is in Italië 17 het cijfer dat door bijgelovigen op alle denkbare manieren wordt ontlopen. In de vliegtuigen van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia is bijvoorbeeld geen rij 17. Toen in de jaren zeventig het Franse model Renault R17 op de markt kwam, kreeg deze in Italië de naam R177. In Italiaanse hotels komt 17 als kamernummer nauwelijks voor. Maar waarom nummer 17? Voor de reden moeten we terug naar de tijd van de Romeinen. Het getal wordt in het Latijn geschreven als XVII. Met die lettercombinatie is ook het woord VIXI te schrijven. Vixi betekent in het Latijn: ik heb geleefd. Met andere woorden: ik ben dood.

Bijgelovig als hij is wil Cellino niets met het Italiaanse ongeluksgetal te maken hebben. De korting op de transfersom van Tonali is niet de eerste actie in het voetbal waarmee hij het nieuws haalt. Toen hij eigenaar was van Cagliari werden de stoeltjes met het nummer 17 veranderd in 16B. In de zomer van 2014 ging Cellino, die ook niets wil weten van de kleur paars, namelijk nog een stapje verder. Toeval of niet: Michael Brown, die in het seizoen 2013/14 speelde met rugnummer 17, mocht vertrekken. Destijds was hij pas net een paar maanden eigenaar van Leeds United. Het rugnummer werd vervolgens onder het bewind van Cellino niet meer uitgedeeld. Een nog extremere situatie maakte doelman Paddy Kenny mee. Cellino instrueerde toenmalig trainer Dave Hockaday om Kenny buiten de selectie te laten. Volgens The Guardian was hij er namelijk achtergekomen dat de sluitpost jarig is op 17 mei.

Cellino was van mening dat Kenny door zijn geboortedatum ongeluk zou brengen. De doelman, die toentertijd met een salaris van omgerekend bijna 12.000 euro per week een van de grootverdieners was, mocht vervolgens niet mee op trainingskamp naar Italië en zou nooit meer een wedstrijd voor Leeds spelen. Hij kwam zonder club te zitten en werd later dat jaar opgepikt door Bolton Wanderers. Cellino zou zich overigens ook gestoord hebben aan het overgewicht van de keeper, wat volgens The Guardian ook meegespeeld zou hebben in het rigoureuze besluit van de clubeigenaar, net als het feit dat Leeds destijds bezig was om kosten te besparen in het salarishuis. Hij zou echter emotioneel hebben gereageerd toen hij erachter kwam dat Kenny een connectie had met het ongeluksgetal. Leeds United hield zich in de media stil over het gerucht, maar bracht weken later naar buiten dat het nog contract van Kenny was ontbonden.

Voor het ontstaan van het extreme wantrouwen van Cellino richting het getal 17 moeten we terug naar de periode waarin hij eigenaar was van Cagliari. In 1992 werd de markante Cellino met zijn 36 jaar de jongste voorzitter in de Serie A. 22 jaar lang bleef hij aan bij Cagliari, waar hij veel sportieve hoogte- en dieptepunten meemaakte. In 1999 nam de club François Modesto transfervrij over van Bastia. De Franse verdediger koos in zijn tweede seizoen op Sardinië voor rugnummer 17. Cellino had het liever niet, maar ging akkoord. De voorzitter vond van zichzelf dat het tijd werd dat hij zou afstappen van zijn bijgelovigheid. Dat seizoen draaide het voor geen meter bij Cagliari. De club stond in juni op de teleurstellende elfde plaats en promotie was ver buiten bereik. Cellino vervloekte Modesto en deed het beruchte rugnummer in de ban. In het seizoen dat volgde speelde de Fransman met rugnummer 4.

Het was in die periode dat Cellino de stoeltjes in het Sant’Elia Stadion met nummer 17 veranderde in 16B. Toch bleef het nummer de voorzitter achtervolgen. In het seizoen 2011/12 stond het competitieduel met Novara op 17 september op het programma. Cellino, die er heilig van overtuigd is dat de kleur paars ongeluk brengt, vroeg alle supporters om in het paar gekleed naar de wedstrijd tegen Novara te komen. De collectieve exorcisme bleek succesvol: Cagliari won met 2-1 door doelpunten van Thiago Ribeiro en Joaquín Larrivey. “Het hele stadion was paars”, vertelde een gelukkige Cagliari na afloop tegenover Italiaanse media. “We hebben gewonnen omdat ongeluk als algebra is: min plus min is plus. Paars en 17 werden samen plus en we wonnen. Maar dit is wel de enige keer geweest.”

Massimo Cellino in het paars gekleed tijdens Cagliari - Novara.

Op zaterdag 29 mei 2004 speelde bijgeloof voor Cellino ook een belangrijke rol bij een cruciaal duel van Cagliari. In de strijd om promotie naar de Serie A was Salernitana de tegenstander. Voor Cagliari begon de wedstrijd niet zoals gehoopt. Toen Siyabonga Nmovethe de score opende namens de bezoekers, kreeg Cellino het gevoel dat er iets in de lucht hing waardoor zijn club op achterstand was gekomen. Na enige tijd begreep hij waar het fout ging: direct naast het veld stonden twee auto’s geparkeerd die ter promotie gebruikt werden door een lokale autodealer. Cellino was ervan overtuigd dat deze auto’s een bron van negatieve energie waren. Toen hij de auto’s had laten verwijderen, zorgden David Suazo en Mauro Esposito er met hun doelpunten voordat Cagliari met 3-1 won en promoveerde naar de Serie A. Cellino klopte zichzelf na de promotie op de borst: “Ik liet de auto’s direct verwijderen en jullie zagen het resultaat.”

Het bijgeloof heeft Cellino altijd met zich meegedragen. Dat deed hij bij Leeds United en ook bij zijn huidige club Brescia. In de zomer van 2019 werd de komst van Mario Balotelli op vrijdagavond 16 augustus om 23.45 uur afgerond en officieel ingediend bij de Italiaanse bond. De club koos er echter voor om het nieuws pas op zondag 18 augustus naar buiten te brengen. Cellino wilde niet dat Balotelli op 17 augustus wordt voorgesteld als nieuwste aanwinst. Dat zou ook de reden zijn waarom de betrokken partijen vrijdagavond lang doorwerkten om de papieren in orde te maken: Cellino wilde de datum 17 augustus op elke manier vermijden. Bijna twee jaar later dient een soortgelijke situatie zich voor met het definitieve vertrek van Tonali. Behalve de korting op de transfersom wil Cellino niet dat de transfer op dinsdag bekend wordt gemaakt. De Brescia-eigenaar heeft namelijk een hekel aan dinsdag.