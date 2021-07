Neymar krijgt de wind van voren: ‘Messi zou zoiets nooit doen’

Dinsdag, 6 juli 2021 om 10:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:14

Neymar was na afloop van het duel met Peru (1-0 winst) in de halve finale van de Copa América niet alleen maar tevreden. De Braziliaanse aanvaller hekelde namelijk de manier van fluiten van scheidsrechter Roberto Tobar. Neymar is van mening dat de arbiter op een arrogante manier te werk ging tijdens de ontmoeting in Rio de Janeiro. De sterspeler van PSG krijgt op zijn beurt ook weer de wind van voren van Oscar Ruggeri, een voormalig verdediger van het Argentijnse elftal die in 1986 met zijn land de wereldtitel veroverde.

Het ging Neymar niet om de beslissingen die de Chileense scheidsrechter nam, maar meer om de houding van Tobar tijdens het halvefinaleduel op de Copa América. "Het kan echt niet wat de scheidsrechter deed", zo benadrukte de aanvaller van de Braziliaanse ploeg na afloop. "Het is meer de manier waarop hij loopt en praat en omgaat met de spelers op het veld. Het is echt respectloos. Vanaf de eerste minuut was hij erg arrogant naar mij toe. En dat vond trouwens iedereen, het is geen normale situatie als beide elftallen hun beklag doen", aldus de teleurgestelde Neymar.

????????????! ??

Neymar stuurt 3 Peruvianen het Braziliaanse bos in en Lucas Paquetá schiet de Goddelijke Kanaries naar de Copa América-finale ?? Het was de enige goal van de wedstrijd ??



De andere finalist komt uit Argentinië tegen Colombia ??#ZiggoSport #CopaAmérica #BRAPER pic.twitter.com/iXhWHYwij0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 6, 2021

Neymar snapt dat ook scheidsrechters soms in de fout gaan tijdens wedstrijden. "Dat hoort erbij. Het gaat om de arrogantie waarmee hij rondliep op het veld. Het is voor mij onbegrijpelijk dat hij is aangewezen voor een wedstrijd in de halve finale van de Copa América." Brazilië zegevierde dankzij een doelpunt van Lucas Paquetá in de 35ste minuut. In de finale wacht de confrontatie met de winnaar van het treffen tussen Argentinië en Colombia in de andere halve finale. Het kan dus een herhaling worden van de eindstrijd in 2007, toen de Brazilianen duidelijk te sterk waren voor de Argentijnse ploeg: 3-0.

Het artikel gaat verder onder de video Highlights | Brazilië - Peru | Goddelijke Kanaries naar finale Copa América Meer videos

De Braziliaanse aanvaller kreeg zelf ook met forse kritiek te maken, ditmaal van Ruggeri. "Op het veld zijn er soms codes, maar daar heeft Neymar maling aan", zo liet de Argentijnse oud-verdediger weten bij ESPN. "Tegen Peru in de groepsfase was hij trucjes aan het doen. Als ik tegenover hem had gestaan, dan had ik Neymar een goede schop gegeven. Als een tegenstander al verslagen is en de wedstrijd geen enkele spanning meer heeft, dan kun je dat gewoon niet maken. Het is waar dat Neymar anders is, maar hij is bepaald geen Lionel Messi. Die zou zoiets bij een 4-0 voorsprong nooit doen", zo kreeg de aanvaller in duidelijke bewoordingen mee.