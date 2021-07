Bonucci kan schwalbe Immobile wel waarderen: ‘Hebben hem uitgelachen’

Na afloop van de kwartfinale op het Europees kampioenschap tussen België en Italië (1-2) was Ciro Immobile misschien wel de meest besproken man. De aanvaller van de Azzurri ging voorafgaand aan de openingstreffer van Nicolò Barella als een stervende zwaan naar de grond in de zestienmeter van België, om enkele seconden later nietsvermoedend op te staan en het feestje mee te vieren. De schwalbe kwam de Immobile op veel kritiek te staan, terwijl er in het Italiaanse kamp wel om gelachen kon worden.

De beelden van de 'kermende' Immobile veroverden afgelopen weekend al snel het internet. Bonnuci werd maandag geconfronteerd met het moment, maar sprak er geen schande van. "Hij voelde dat hij werd geraakt, maar de vreugde van het doelpunt nam alle pijn weg", zei Bonucci tijdens de afsluitende persconferentie in aanloop naar de halve finale tegen Spanje dinsdag. "Ciro is een mooi persoon en een fatsoenlijke speler. Op de grond gebeuren er dingen. Wij hebben er binnen het team om gelachen en we hebben hem uitgelachen. Dit soort dingen gebeuren op een voetbalveld."

Bonucci gelooft in een goed resultaat tegen Spanje. Italië kan zich voor de tweede keer plaatsen voor de finale deze eeuw. In 2000 moest de ploeg van toenmalig trainer Dino Zoff in De Kuip buigen voor Frankrijk (2-1), terwijl in 2012 het Spanje van Vicente del Bosque met liefst 4-0 te sterk was. "Ik heb een bittere nasmaak aan de finale in Kiev. We waren helemaal gesloopt toen we aankwamen. In 2016 wisten we dat we ze in de problemen zouden brengen en was het een hele andere wedstrijd (Italië won met 2-0 in de achtste finales, red.). We zullen dit keer alert moeten zijn op het heroveren van de bal en op de kwaliteiten van Morata, Dani Olmo en de rest van de aanvallers."

Italië moet het tegen Spanje in elk geval stellen zonder Leonardo Spinazzola. De vleugelverdediger scheurde tegen België zijn achillespees en ligt maanden uit de roulatie. Zijn plek in de verdediging wordt zeer waarschijnlijk overgenomen door Emerson Palmieri. "We willen alles geven om de Italianen trots te maken op ons team", vervolgt Bonnuci. "We willen de finale bereiken voor Spinazzola. Hem verliezen was een grote klap, maar hij geeft ons nog altijd kracht. We willen zijn pijn verzachten door de finale te halen."